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Esnaf e-ticaretle dünyaya açılacak

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, esnafın, e-ticaret yoluyla ihracat yapması için çalışma başlattı. Esnaf, PTT'nin elektronik ticaret sitesinde kendisine ayrılacak alanla, yöresel ürünlerini dünyaya satacak.

Esnaf e-ticaretle dünyaya açılacak

ANKARA - DENİZ ÇİÇEK

Esnaf, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yaptığı çalışmayla, e-ihracata başlayacak ve PTT'nin elektronik ticaret sitesinde kendisine ayrılacak alanla, yöresel ürünlerini dünyaya pazarlayacak.

Bakanlık ile PTT AŞ tarafından imzalanacak protokolle, esnafın elektronik ihracat yapması sağlanacak.

Ocak ayı içinde imzalanması planlanan protokol kapsamında, PTT'nin elektronik ticaret platformu "ePTTAVM"de esnaf için alan açılacak. Sitede, esnafa özel mağazalar ve yöresel ürün bölümleri olacak. PTT, esnafa özel komisyon ve indirim oranları belirleyecek. Esnaf ürünleri için satış, pazarlama ve reklam kampanyaları da düzenlenecek. Böylece ülkenin herhangi bir şehrindeki esnaf, 1,5 milyondan fazla üyesi bulunan ePTTAVM üzerinden farklı kentlere de açılacak.

Esnaf, ürünleri milli e-ihracat platformu olarak kurulan "Ready2sale.com" sitesi üzerinden de dünyanın çeşitli ülkelerine satabilecek. Gümrükleme dahil tüm bürokratik işlemler PTT tarafından yapılacak. Satılan ürünler için PTT tarafından uluslararası lojistik hizmeti sağlanacak.

Esnafın e-ihracata başlaması için bölgesel eğitimler de verilecek. Bu eğitimlerde, e-ticarete ve e-ihracata yönelik mağaza, ürün, pazarlama, sipariş, kargo, iade, müşteri ve ödeme yönetimi gibi konularda bilgilendirme yapılacak.

"Esnafın ihracat yapmasının önü açılacak"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, esnafın, ekonominin omurgası olduğunu belirterek, "Esnafın olmadığı bir ticaret düşünemezsiniz. Esnafımızın çağa uyum sağlamasına destek olacağız." dedi.

E-ticaretin, günümüzde ticaretin önemli bir kısmını oluşturduğuna işaret eden Tüfenkci, esnafın da bu uygulamadan yararlanması gerektiğini bildirdi.

Tüfenkci, küçük esnafın yerel ürünlerini elektronik ortamda kendine ait bir alanda satmasını sağlayacaklarını ifade ederek, "Esnafa, kargo hizmetleri ve belli ücretlerde destek sağlayacağız. Esnafı rekabetçi hale getirmemiz önemli. Çorum leblebisini o platformlarda satışa çıkardığımızda başka ülkelerdeki ya da şehirlerdeki insanlara ulaşma imkanı olacak. Muazzam bir tanıtım ve ticari platform sunacak. PTT'nin altyapısıyla süreci ve lojistiği iyi şekilde yöneteceğiz. Özellikle Türkiye'nin 2023 ihracat hedefleri için e-ticaret yoluyla esnafın da ihracat yapmasının önü açılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Tüfenkci, PTT ile yapılacak protokole dikkati çekerek, "Esnafımız dükkanında ne satıyorsa, hangi ticareti yapıyorsa internette de yer alsın. PTT de kargosunu yapsın ve esnafımız e-ticarette yer alsın istiyoruz." ifadesini kullandı.

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EkonomiEsnafE-ticaretGümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent TüfenkciIhracatPTT
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