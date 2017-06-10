Esnaf için geriye dönük prim borçlanması talebi

ANKARA (AA) - Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, yapılandırma kanunu ile dondurulan sigortalılık süreleri ve prim borçlarının, esnafı ödeme kolaylığından mahrum bıraktığını belirterek, "Esnafa geriye dönük borçlanma imkanı verilmeli ve bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Çeli̇kus, yazılı açıklamasında, Bağ-Kur'a kayıt yaptırmamış esnafa, geriye dönük borçlanma imkanı verilmesini istedi.

Esnaf ve sanatkarın geriye dönük prim borçlanmasını, dört gözle beklediğine işaret eden Çelikus, "Yapılandırma kanunu ile dondurulan sigortalılık süreleri ve prim borçları, esnafımızı ödeme kolaylığından ve emekliliklerinden mahrum bırakmıştır. Bağ-Kur sigorta prim borcu hesaplanırken, borcun ait olduğu ay ve prim dikkate alınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Çeli̇kus, borç silme işleminin de Bağ-Kur'lu esnaf için dezavantaj olduğuna dikkati çekerek, "Esnaf borcu olduğu için silinen günlerini hiç ödeyememesi nedeniyle zor duruma düşecek. Bu mağduriyetin gidermek için çalışmalara başlanılmalı. Esnafa silinen borçlarını ödemede kolaylık getirildiği gibi yeni ödeme kolaylıkları da sağlanmalıdır." görüşüne yer verdi.