Esnaf Kurban Bayramı'ndan umutlu

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı nedeniyle esnafın 20 milyar lira civarında ciro elde etmesini beklediklerini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnaf ve sanatkarın Kurban Bayramı'na hazır olduğunu belirtti.

Ülke genelinde 100 binden fazla kasabın kurbanlık kesimi için bayramı beklediğini ifade eden Palandöken, "Vatandaşımız kurbanlarını güvenilir kasaplara kestirmeli ve derilerini ziyan ettirmemeli. Merdiven altı tatlı, börek ve çikolatadan uzak durulmalı ve mahalle pastanesine gidilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle özellikle küçük illerde yaşanacak hareketliliğin esnafa olumlu yansıyacağının altını çizdi.

Kurban Bayramı'nın ekonomiye etkilerine ilişkin öngörülerini paylaşan Palandöken, şunları kaydetti:

"Ülkemizde geçen yılki bayramda 900 bin büyükbaş ile 2,2 milyon küçükbaş hayvan kesildi. Devletin emeklilere bin lira bayram ikramiyesi vermesi esnafın da yüzünü güldürecek, yaklaşık 200'e yakın sektöre olumlu yansıyacaktır. Bu da piyasalarda büyük bir rahatlama ve hareketlilik meydana getirecektir. Geçen yıla göre bu yıl cirolarda yüzde 20'nin üzerinde bir artış beklentimiz var. Tatlı-şekerlemeden 1,5 milyar liralık, kıyafet ve giyimden 1,2 milyarlık liralık, ulaştırma ve bayram tatilinin 9 gün olması sebebiyle konaklamadan 5,7 milyar liralık, kesilen kurbanlıklardan 10 milyar liraya yakın ciro ile toplamda Kurban Bayramı'nın esnafımıza ve piyasalara 20 milyar liralık bir doping sağlamasını bekliyoruz."