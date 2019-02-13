Esnaf ve sanatkar meslek kolları yenilendi

ANKARA (AA) - Esnaf ve Sanatkar Meslek Kolları listesinde güncellemeye gidilerek sektör sayısı 17'den 11'e, meslek sayısı da 307'den 184'e düşürüldü.

Ticaret Bakanlığınca, Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kolları listesi yeniden belirlendi ve Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE) kodlarıyla uyumlu 11 üst başlıkta 184 meslek kolu oluşturuldu.

Buna göre, 2016 yılından beri kullanılan meslek kolları ve NACE kodlarına ilişkin meslek kuruluşlarından gelen talepler ile ilgili genel müdürlükçe tespit edilen değişiklik gereksinimleri uyarınca meslek kolları yenilendi.

Yeni meslek kolları çalışmasıyla, sektör sayısı 17'den 11'e düşürüldü ve birleştirilen sektörlerin tanımları basitleştirilerek revize edildi. Meslek sayısı da 307'den 184'e indirildi.

Birleştirilen mesleklerin tanımı oda unvanlarına yaklaştırıldı ve basitleştirildi.

Bir önceki uygulamada meslek yapısında imalat, onarım, kurulum, ticaret tek bir meslek olarak kurgulanmasına karşın, yeni meslek kollarında mesleğin imalat, onarım, kurulum NACE'leri sanatkarlık olarak düşünülerek ve ticaret grubundan ayrıldı.

Mesleğin imalat ve ticaret ayrımı her meslek için yapılmadı.

- İşlem bedeli ödenmek zorunda kalınmayacak

Edinilen bilgiye göre, esnaf ve sanatkar meslek kollarının yeniden belirlenmesiyle, meslek tanımları sadeleştirilerek gerek esnaf ve sanatkarlar gerekse kamu kurum ve kuruluşları açısından kolaylıkla anlaşılan basit bir yapıya geçilmesi sağlanacak.

Esnaf ve sanatkarlar daraltılmış meslek modeli sayesinde bazı ekonomik faaliyet değişikliklerinde işlem bedeli ödemek zorunda kalınmayacak. Esnaf ve sanatkar odalarının temsil ettiği üyeleriyle mesleki bütünlüğü sağlanacak, böylece odaların ihtisaslık yapısı daha düzgün hale gelecek.

Karar, 1 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe girecek.

