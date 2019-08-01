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Esnaf ve sanatkarların kaydolacakları odaların tespiti

- Söz konusu odaların tespitine ilişkin usul ve esaslar belirlendi

Esnaf ve sanatkarların kaydolacakları odaların tespiti
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ANKARA (AA) - Esnaf ve sanatkarların kaydolacakları odaların tespitine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Ticaret Bakanlığının "Esnaf ve Sanatkarların Kayıt Olacakları Odaların Tespiti Hakkındaki Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, esnaf ve sanatkarlar, sicile kayıtları yapılmadıkça, hiçbir şekilde odaya kaydedilmeyecek.

Sicile kaydolan esnaf ve sanatkarlardan iş yerleri seyyar olanlar, ikametgahlarının bulunduğu yerdeki meslek ve sanatlarıyla ilgili ihtisas odasına, böyle bir ihtisas odası yoksa karma odaya ya da mesleğiyle ilgili en yakın ihtisas odasına kaydedilecek.

- Büyükşehirlerdeki oda kayıtları

Büyükşehir statüsündeki illere bağlı ilçelerdeki odaların çalışma bölgesinde faaliyet gösteren yeni üyenin kaydı, şahsın tercihini beyan eden dilekçeye uygun olarak bu odalara ya da büyükşehir il merkezinde kurulu bulunan ilgili odaya yapılacak.

Söz konusu ilçelerde kurulmuş oda bulunmaması durumunda, esnaf ve sanatkarların oda kayıtları, tercih dilekçeleri alınmak suretiyle, en yakın ilçedeki veya büyükşehir il merkezlerindeki ilgili odaya gerçekleştirilecek.

Tebliğin uygulanmasında oluşan tereddütler Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünce giderilecek.

Bu arada, tebliğin yürürlüğe girmesiyle, 9 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Esnaf ve Sanatkarlar Odalarındaki Üye Kayıtlarına Dair Tebliğ" yürürlükten kaldırıldı.

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