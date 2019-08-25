Esnaf "vergi indirimi" istiyor

CNN Türk'te yer alan habere göre, çeyiz alışverişleri yapanların sayısı azaldı, satış rakamları düştü. Beyaz eşya satıcıları müşteriye hasret kaldı.



Beyaz eşya almak isteyenler için getirilen %6,7'lik ÖTV indirimi Haziran ayında sona erdi. Düğün sezonu olmasına rağmen isler de bıcak gibi kesildi.



Bayiler yaz mevsiminde ya da bayramda iş olur ümidiyle stoklarını doldurdu.



ÖTV artışıyla birlikte televizyon satışında da düşüş yasanıyor. 2580 TL'ye satılan bir televizyonun fiyatı, ÖTV farkı gelince 2760 TL'lere yükseldi.



O yüzden de beyaz eşya satıcıları dertli ve çare olarak da ÖTV indiriminin yeniden başlamasını istiyorlar.