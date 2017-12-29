Esnaf yeni yılda adil rekabet istiyor

ANKARA (AA) - CÜNEYT KEMAL ÖZKÖK - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zincir mağazacılık anlayışı ve AVM'lerin çalışma düzeninin esnafı olumsuz etkilediğini belirterek, "Esnafımızı korumak adına haksız rekabetin önüne geçmek için 2018'de yeni düzenlemeler yapılmalı." dedi.

Palandöken, AA muhabirine, esnafın sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Palandöken, özel sektöre verilen önemli desteğe rağmen iç piyasanın yeterince canlanmadığını savundu.

Esnafı "ülkenin barometresi" olarak nitelendiren Palandöken, "Esnafın yüzü gülüyorsa sokak aydınlanır. İşinin erbabı olan esnafa değer verilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, değişen şartlara uyum sağlayan yeni nesil esnaf ihtiyacı olduğunu belirterek, bu konuda farkındalığın artılması için kamu spotlarına ihtiyaç duyulduğunu, bunu yetkililere ilettiklerini söyledi.

Esnaflığın 900 yıllık geleneği olan ahilik kültüründen beslendiğini dile getiren Palandöken, mesleğe hevesli çırak bulmakta zorlandıklarını ifade etti. Palandöken, esnaf odalarına önemli yetkiler verilmesiyle çırak eğitiminde başarı sağlanabileceğini belirtti.

- "Esnaflık cazip hale getirilmeli"

Esnaflığın eskisi kadar cazip görülmediğini vurgulayan Palandöken, şöyle devam etti:

"Büyük sermaye sahipleri kendileriyle emekli olana kadar çalışacak işçiler için özel okullar kuruyorlar. Hazırcılığa alıştırıyorlar. Dünyada küçüğü büyüt felsefesi varken ülkemizde büyüğü daha da büyüt mantığı uygulanıyor. Müteşebbis ruh bu etmenlerden dolayı giderek azalıyor, bunun önlenmesi için devletimiz daha çok destek vermeli. Esnafın sınırlı sermayesi oluyor. Prim ödemelerinde ve vergi ödemelerinde zorlanıyorlar. Gelişmiş ülkeler 5 yıl vergi almayarak müteşebbise destek veriyorlar. Öte yandan meslek liselerinde pratiğe yönelik dersler, uygulamalar artırılmalı. Mesleğimiz yeniden eski cazibesine kavuşturulmalı."

Palandöken, 15 Temmuz hain darbe girişiminde esnafın birçok kahramanlığa imza attığını belirterek, 56 esnafın vatanı ve milleti için şehit olduğunu söyledi. Esnafın ayrıca, bulunduğu bölgede vatandaşların sosyoekonomik durumunu en iyi bilenlerden olduğunu ifade eden Palandöken, esnafın bu itibarla sosyolojik açından önemli görevler üstlendiğini dile getirdi.

AVM kültürünün esnaflığa vurulan en büyük darbe olduğunu söyleyen Palandöken, şunları kaydetti:

"Zincir mağazacılık anlayışı ve AVM'lerin çalışma düzeni esnafı olumsuz etkiliyor. İşletmeler gelişi güzel değil bir planlama dahilinde faaliyete geçmeli. Esnafımızı korumak adına haksız rekabetin önüne geçmek için 2018'de yeni düzenlemeler yapılmalı. Hangi AVM'deki dükkan sahibi senin cenazene gelir, esnaf cenazede gelir, evinin anahtarını da güvenle esnafa teslim edersin. Mahalle kültüründen site kültürüne geçilmesi büyük kayıplara neden oldu. Esnaf mahallenin ağabeyi, göz kulak olanıydı."