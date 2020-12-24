Esnafa dijital destek

Google, Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar programını Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi desteği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu (TESK) işbirliğinde hayata geçiriyor.

12 milyon dolar değerinde finansal desteği ve 1.5 milyon bireyin ve işletmenin dijital yetenekler kazanarak büyümesini hedefleyen Google Dijital Türkiye Platformunu kapsayan program, Türkiye ekonomisinin can damarı KOBİ’leri pandemi koşullarında desteklemeyi amaçlıyor. Program, Türkiye’nin dijitalleşmesi sürecine Google’ın sağladığı uzun vadeli katkılarına bir yenisini ekliyor.

24 Aralık 2020 - Google, Türkiye’de küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijital dönüşümüne çok yönlü katkılarını sürdürüyor. Basın toplantısıyla tanıtılan Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Programı içerdiği toplam 12 milyon dolar değerindeki hibe, finansman, reklam kredileri ve “Google Türkiye Dijital Platformu” ile esnaf ve KOBİ’leri pandemi koşullarına dayanıklı hale getirip yarının güçlü ve rekabetçi işletmeleri olmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Programının tanıtımı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken ve Google Yükselen Pazarlar Başkan Yardımcısı Meir Brand ile Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu’nun katılımıyla düzenlendi.

İlgili kamu kurum ve kuruluşları destekleri ve TESK işbirliğiyle hazırlanan ve dört temel bileşenden oluşan ve COVID-19 sürecinden en çok etkilenen ekonomik aktörler olan esnaflara yönelik Google Türkiye’nin hayata geçirdiği destek paketinin amacı küçük işletmelerin dijital becerilerle donatılarak, olağanüstü durumlara karşı daha dirençli hale gelmesini sağlamak.

Bakan Pekcan: “Hedefimiz büyük, dijital dönüşümü geriden takip etmek gibi bir lüksümüz yok”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan konuşmasında Dijital Dönüşümde Fark Yaratan Esnaflar Programının Bakanlığın çalışmaları ile uyumlu olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: “Ülke olarak, bilgi toplumu olma ve dijitalleşme gibi çağın gelişmelerini içselleştirme noktasında proaktif olmalıyız. Ülkemizin hedefleri büyük. Bu hedeflere ulaşmak için dijital dönüşümü geriden takip etmek gibi bir lüksümüz yok. Bilakis, dijital dönüşüm sürecinin önemli ve baş aktörlerinden biri olma vizyonumuz ile çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Esnaf ve sanatkârlarımızı da bu gerçekliğin ve bu dönüşümün içerisinde görüyoruz. Esnaf ve sanatkârlarımızı asla bu sürecin dışında düşünemeyiz.”

“Sadece üretim değil, üretimin yanında pazarlama, müşteri ilişkileri, dış ticaret operasyonları ve lojistik gibi pek çok faaliyette belirleyici bir role sahip olan dijital uygulamalar esnaf ve sanatkarlarımız için büyük fırsatlar barındırıyor. Dijital uygulamalar ve e-ticaret sayesinde esnaf ve KOBİ’lerimiz faaliyetlerini etkinleştirip yaygınlaştırabilecek ve daha fazla kazanç sağlayıp kendi markalarını yaratabilecek, işletmelerini ve ticari faaliyetlerini büyütebilecek ve hatta ihracatçı olabilecek. Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar programının da benzer hedeflerle kurgulandığını görüyoruz.”

“Ülkemizdeki e-ticaret altyapısının kullanımının geliştirilmesine yönelik faaliyetlerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz” diyen Pekcan şöyle devam etti:

“Google Türkiye işbirliğiyle başlattığımız ‘Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar’ programını oldukça önemli, faydalı ve zamanlaması bakımından oldukça yerinde bir proje olarak görüyorum. Bu doğrultuda, 2021 yılında da hem Google ile hem de diğer firmalar ile işbirliği içerisinde yeni projeler geliştirmeye devam etmeyi hedefliyoruz. Hem Cumhurbaşkanlığımızın, hem Bakanlığımızın hem de TESK’in projenin bir parçası olması, kamu-özel sektör işbirliği açısından da oldukça olumlu bir tabloyu ortaya çıkarmıştır.”

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç: “Veri merkezli inovasyon, bizim başlıca vizyonumuz”

Konuşmasında dijital teknolojilerin ve dijital dönüşümün vatandaşa sunulan hizmetlere olan olumlu etkilerine ve bu alanda kamu ile özel sektörün işbirliği yapmasının önemine değinen Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, bu alanda Türkiye’nin çok önemli ilerlemeler kaydettiğini vurguladı. Koç, şunları söyledi:

Pandemi nedeniyle tüm dünyada hayatın her alanında ciddi değişimler yaşandı. Dijital dönüşümde dijital altyapının güçlü olması büyük önem taşıyor. Dijital altyapınız iyi ise, bu diğer ülkelere göre daha avantajlı olduğunuz anlamına geliyor. Dijital dönüşüm ve e-devlet hizmetleri bürokrasiyi azaltırken, şeffaflığı, hesap verebilirliği ve verimliliği artırıyor. Veri merkezli inovasyon, bizim başlıca vizyonumuz”.

Esnafların ekonominin belkemiği olduğunu da vurgulayan Koç, şöyle devam etti: “Esnaf güçlüyse ekonomi de güçlü ve rekabetçi hale gelir ve gelir dağılımı da daha adil olur. Esnafların dijital dönüşümü bu anlamda büyük bir önem taşıyor. Esnafın gerekli beceriler kazandırılarak desteklenmesi gerekiyor. Günümüzde bulut tabanlı çözümler sayesinde çok daha düşük maliyetle çok daha etkin ve verimli sonuçlar elde edilebiliyor. Güçlü bir dijital ekosistemi oluşturduğumuzda, işletmeler hem rekabet hem dayanışma halinde olacak bu sayede verimlilik de inanılmaz ölçüde artacaktır.”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken: “Birçok sektörün bu dijital dönüşüme hızla adapte olacaklarını umuyorum”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken konuşmasında şunları söyledi:

“İşlerin durma noktasına geldiği bugünlerde salgın toplumsal, ekonomik ve ticari hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Salgın ve kısıtlamalar döneminde online ticaret kavramını sık sık kullanmaya başladık. Bu dönemde dijitalleşmeye ayak uydurmuş olan esnaf ve sanatkarlarımızın işlerini devam ettirebildiğini gördük. Google öncülüğünde Ticaret Bakanlığımızın da paydaşı olduğu restoran ve kafelerin dijital dönüşümü kapsamında dijital pazarlama eğitimleri sunulacak. Restoran ve kafelerin dijitalleşmesi hedefiyle öncelikle pandemiden en çok etkilenen 20 ilimizde yürütülecek olan projenin esnafımıza verimli ve faydalı olmasını diliyorum.”

Google Yükselen Pazarlar Başkan Yardımcısı Meir Brand: “Türkiye, hızla büyüyen e-ticaret pazarı ve startup ekosistemiyle çok büyük bir potansiyele sahip”

Basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile katıldığı panelde soruları yanıtlayan Google Yükselen Pazarlar Başkan Yardımcısı Meir Brand şunların altını çizdi:

Google olarak, herkes için daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomik büyüme sağlanması için bireylere ve işletmelere destek oluyoruz. Bunu, sunduğumuz ürün ve araçlarla insanların yeni beceriler edinmelerine olanak sağlayarak, işletmelerin çevrimiçi dünyada büyümelerine destek olarak ilgili kamu kurumları ve topluluklarla işbirliği içerisinde yapıyoruz.

Türkiye, hızla büyüyen e-ticaret pazarı ve startup ekosistemiyle çok büyük bir potansiyele sahip. Bu da bizi Türkiye’yi daha fazla desteklemeye teşvik ediyor.

Bugün, son 14 yıldır Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğuna verdiğimiz desteği bir adım ileri taşıyor ve pandemi sırasında ve sonrasında KOBİ’lerin dijitalleşmesi için araçlarımız, ürünlerimiz ve kaynaklarımızla elimizden geleni yapmaya devam edeceğimizin altını bir kez daha çiziyoruz. Bize bu fırsatı sağladığı için Sayın Bakanım Ruhsar Pekcan’a bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu: “Program kapsamında 12 milyon dolar değerinde finansal destek ve teknolojik araçlarla esnafımızın yanında olmayı sürdüreceğiz”

Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu pandemi döneminde ve sonrasında dijitalleşmenin önemini vurguladığı konuşmasında şunları söyledi:

“Türkiye’de gelişimine katkıda bulunduğumuz dijital ekosistem, bugüne kadar 1.4 Milyon kişilik istihdam yarattı ve yaratmaya devam ediyor. Ekonomik büyüklük olarak Google tarafından desteklenen dijital ekonominin milli gelir içerisindeki payı da yüzde 4’ü aştı ve nominal bazda 150 milyar TL’ye ulaştı. Bu payın 2023’de milli gelirin yüzde 4.7’sine ulaşacağını öngörüyoruz.”

“Bu program ile Google olarak, Türkiye’de on binlerce işletmenin ve ekonominin can damarı olan KOBİ’nin işlerini teknolojinin sunduğu olanaklarla sürdürülebilir kılmalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bunun için esnafımıza yönelik COVID-19 destek paketimizi oluşturduk.”

“12 milyon dolar değerinde finansal desteği ve 1.5 milyon bireyin ve işletmenin dijital yetenekler kazanarak büyümesini sağlayacak Google Dijital Türkiye Platformu’nu içeren “Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar” program ile esnafımızı ve KOBİ’lerimizi dijital araçlar ve yeteneklerle 360 derece desteklerken bu sıkıntılı dönemde onların yanında olmayı hedefliyoruz.”

Google olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye ekonomisinin dijitalleşmesi ve küresel rekabette öne çıkabilmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye hazırız.”

Google’dan Türkiye’ye 360 derece dijital dönüşüm desteği

Google, COVID-19 destek paketi kapsamında hayata geçirdiği “Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Programı” ile esnaf ve küçük işletmeleri farklı araçlarla 360 derece destekleyecek bir çerçeve oluşturdu. Ekonominin can damarı olan esnaf ve KOBİ’lere odaklanan program şu dört temel bileşenden oluşuyor:

● Restoran ve kafelerin dijital dönüşümü için TESK’e 500 bin dolarlık Google.org hibesi

COVID-19'dan en fazla etkilenen sektörler arasında yeme-içme sektörü ilk sıralarda yer alıyor. Bundan yola çıkan Google, restoran, kafe işletme sahiplerinin ve çalışanlarının dijital becerilerini geliştirmek üzere TESK tarafından yürütülecek dijital dönüşüm projesine 500 bin dolar tutarında Google.org hibesi sağlıyor.

TESK’le hayata geçirilecek Restoran ve Kafelerin Dijital Dönüşümü Projesi, içerdiği online ve yüzyüze eğitimlerle yeme-içme sektöründeki işletmelerin dijital beceriler kazanarak daha dirençli hale gelmelerini hedefliyor. Bu kapsamda önümüzdeki iki yıl içerisinde 20 bin restoran ve kafenin dijital dönüşümünün tamamlanması hedefleniyor.

● KOBİ’lere 3 milyon dolar kredi desteği

Pandeminin KOBİ’ler için sarsıcı etkilerinin ortadan kalkmasının zaman alacağı gerçeğinden hareket eden Google, KOBİ’lerin sermayeye erişimine yardımcı olmak ve nakit akışlarını rahatlatabilmek amacıyla Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Programı kapsamında 3 milyon dolarlık bir kredi programı oluşturuyor.

● Kamu kurumlarına ve KOBİ’lere 8,5 milyon dolarlık reklam hibesi

Google, COVID-19 ile ilgili toplum sağlığı açısından kritik olan bilgilerin yayılması ve işletmelerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları ile küçük ve orta ölçekli işletmelere 8,5 milyon dolar değerinde reklam hibesi sağladı. Pandemi başından bu yana bu destekten yararlanan kurum ve kuruluşlar arasında Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı yer alıyor.

● 1,5 milyon birey ve işletmeyi dijitalle buluşturacak Google Dijital Türkiye Platformu

Ekim ayında hayata geçen Google Dijital Türkiye Platformu işletmelerin yeni müşterilere ve pazarlara ulaşmalarına yardımcı olacak online araçlara ve eğitimlere hızlı ve etkin biçimde, tek noktadan ulaşmalarını sağlıyor. Google Dijital Türkiye Platformu sayesinde işletmeler dijital varlıklarını güçlendirmek, yeni müşterilere ulaşmak, daha etkin dijital pazarlama kampanyaları ile tüketiciye kolay erişebilmek gibi konularda rehberlik alabiliyor. İçerisinde Grow My Store, Google Benim İşletmem, Dijital Atölye ve IdeaSoft işbirliği gibi farklı araç, ürün ve eğitimleri barındıran platform 1.5 milyon birey ve işletmeye ulaşarak dijital yetenekler kazandırmayı hedefliyor.