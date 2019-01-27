Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi mersin food istanbul Trabzon
RAV4 yenilendi
RAV4 yenilendi
Yüzde 30 indirim
Yüzde 30 indirim
488 Pista Türkiye'de
488 Pista Türkiye'de
15 bin kişiye iş verecek
15 bin kişiye iş verecek
Lider olmalıyız
Sağlık turizminde ilk olmalıyız

Esnafa "yerli makine" teşviki talebi

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Kullandığı makineler yerli ve milli olduğunda esnafımıza KDV ve ÖTV teşviki verilmeli"

Esnafa
banner17

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yerli ve milli makine kullanan esnafa KDV ve ÖTV teşviki verilmesini istedi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, ekonomik dengelenme sürecinde önceliğin yerli üretimi ve kullanımını artırmak olması gerektiğini belirtti.

Türkiye'de üretilen kaliteli sanayi mallarının kullanımına öncelik verilmesi gerektiğine dikkati çeken Palandöken, bu süreçte yerli üreticinin yanı sıra yerli ve milli makineleri kullanan esnafa da teşvik verilmesini talep etti. Palandöken, şöyle devam etti:

"Perakende sektöründe faaliyet gösteren esnafımız ve küçük imalatçı esnafımız için sanayi makineleri olmazsa olmaz. Bakkal, kasap, manav ve lokantacı esnafının kullandığı soğutucular, terzi esnafının dikiş makineleri, ayakkabı imalatçısının üretim yaptığı makineler yerli ve milli olduğunda esnafımıza KDV ve ÖTV teşviki verilmeli."

Palandöken, vatandaşın da yerli teknolojik ürünleri tercih ettiğinde daha az KDV ve ÖTV ödemesi gerektiğini belirterek, yerli üretimin ve tüketimin artması için herkesin elini taşın altına koymasını istedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KdvÖTVPalandökenTESKTürkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1