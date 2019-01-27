ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yerli ve milli makine kullanan esnafa KDV ve ÖTV teşviki verilmesini istedi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, ekonomik dengelenme sürecinde önceliğin yerli üretimi ve kullanımını artırmak olması gerektiğini belirtti.

Türkiye'de üretilen kaliteli sanayi mallarının kullanımına öncelik verilmesi gerektiğine dikkati çeken Palandöken, bu süreçte yerli üreticinin yanı sıra yerli ve milli makineleri kullanan esnafa da teşvik verilmesini talep etti. Palandöken, şöyle devam etti:

"Perakende sektöründe faaliyet gösteren esnafımız ve küçük imalatçı esnafımız için sanayi makineleri olmazsa olmaz. Bakkal, kasap, manav ve lokantacı esnafının kullandığı soğutucular, terzi esnafının dikiş makineleri, ayakkabı imalatçısının üretim yaptığı makineler yerli ve milli olduğunda esnafımıza KDV ve ÖTV teşviki verilmeli."

Palandöken, vatandaşın da yerli teknolojik ürünleri tercih ettiğinde daha az KDV ve ÖTV ödemesi gerektiğini belirterek, yerli üretimin ve tüketimin artması için herkesin elini taşın altına koymasını istedi.