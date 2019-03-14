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"Esnafımız yurt dışı iş gezisi desteğinden faydalanmalı"

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "KOSGEB tarafından uzun süredir verilen yurt dışı iş gezisi desteği artık TESK iş birliğiyle de gerçekleştiriliyor. Tüm esnafımız bu destekten faydalanmalı"

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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tüm esnafın KOSGEB'in KOBİ'lere sağladığı yurt dışı iş gezisi desteğinden yararlanması gerektiğini belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, KOSGEB'in KOBİ'lere yurt dışı iş gezileri için destek sağladığını anımsattı.

Uzun süredir verilen desteğin artık TESK iş birliğiyle de gerçekleştirildiğini bildiren Palandöken, "Tüm esnafımız bu destekten faydalanmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, sektörel gelişmeleri takip etmek ve uluslararası iş birliklerini artırmak amacıyla bu tür gezilerin esnaf için çok yararlı olduğuna işaret ederek, "Bu geziler hem ülkemizin ürünlerini yurt dışında tanıtmak hem de esnaf ve sanatkarımızın kendisini geliştirmesi için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Bendevi PalandökenKosgebTESK
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