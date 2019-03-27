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"Esnafımızı projelerle güçlendireceğiz"

- Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati: - "Hazırladığımız kısa, orta ve uzun vadedeki projelerle ilçe esnafımızı güçlendireceğiz"

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ŞANLIURFA (AA) - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Hazırladığımız kısa, orta ve uzun vadedeki projelerle ilçe esnafımızı güçlendireceğiz." dedi.

AK Parti İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Nebati, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı ve AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ile Viranşehir ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Viranşehir Belediye Başkan Adayı Salih Ekinci için esnaftan destek isteyen Nureddin Nebati, vatandaşların sorunlarını da dinledi.

Nebati, daha sonra sivil toplum kuruluşları ile meslek odalarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulundu.

Burada yaptığı konuşmada Nebati, sorunları odağında tespit edip, bürokratik külfeti devre dışı bırakarak, ortak akıl ve istişareye dayanan çözümler üretmeye çalıştıklarını belirtti.

Partisinin, 31 Mart akşamı zaferini ilan edeceğine inancının tam olduğunu vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız bizleri büyük bir teveccühle yıllardır bağrına basıyor. Halkımız hizmetin en iyisine layıktır. Bu uğurda gece gündüz demeden çalışacak ve halkımızın dualarını alacağız inşallah. Sakarya Caddesi üzerindeki esnafımızı İl Başkanımız Bahattin Yıldız ve İlçe Başkanımız Ali Tekin ile birlikte ziyaret ettik. Hazırladığımız kısa, orta ve uzun vadedeki projelerle ilçe esnafımızı güçlendireceğiz. Esnafımız kentlerimizin şah damarıdır. Her zaman esnafımızın ve emekçilerimizin yanında olacağız. Allah'ın izni ile 31 Mart akşamı Viranşehir tarih yazacak."

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EsnafHazine Ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin NebatişanlıurfaViranşehir
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