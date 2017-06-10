Esnafın kullandığı kredi 12 milyar lirayı aştı

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Kooperatifler aracılığıyla 2016 yılında esnaf ve sanatkara kullandırılan toplam kredi miktarı, geçen yıllardan devirler hariç 12 milyar 69 milyon lira oldu." dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla Türkiye Halk Bankası tarafından 2017'de kullandırılacak kredilerde uygulanacak faiz indirim oranlarının 2016 sonunda Bakanlar Kurulu kararıyla belirlendiğini anımsattı.

Bu kapsamda, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan Türkiye Halk Bankasınca bankacılık ve kredi mevzuatı çerçevesinde yüzde 50 veya yüzde 100 faiz indirimli, 5 yıla kadar uzun vadeli kredi imkanı sağlandığını belirten Tüfenkci, şunları kaydetti:

"31 Mayıs itibarıyla kredi kullanan esnaf ve sanatkar sayısı 443 bin 488, kredi bakiyesi ise 21,3 milyar lira oldu. Kaybolmaya yüz tutan meslekler kapsamında kredi kullanan esnaf ve sanatkar sayısı 151, kullandırım tutarı 4,2 milyon lira, usta girişimci kredisi kullananların sayısı 173, kullandırım tutarı 7,1 milyon lira, 30 bin liraya kadar faizsiz kredi kullananların sayısı 48 bin 768, kullandırım tutarı 1,3 milyar lira, 100 bin liraya kadar genç girişimci kredisi kullananların sayısı 21, kullandırım tutarı 1,1 milyon lira, 50 bin liralık TESKOMB faiz destekli kredi (terörden zarar gören Diyarbakır Sur ilçesi) kullananların sayısı 327, kullandırım tutarı 15,8 milyon lira olarak gerçekleşti."

Tüfenkci, 2016 içinde kullandırılan kredilerin önceki yıllardan devirler hariç tutulduğunda toplam 12 milyar 69 milyon lira, 2017 yılının 5 ayında ise 4,9 milyar lira olduğuna dikkati çekerek, "2002'den bugüne kadar yaklaşık 1,4 milyon esnaf ve sanatkar faiz indirimli krediden faydalandı, kullandırılan kredi miktarı ise 66 milyar lirayı aştı." diye konuştu.