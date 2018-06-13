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Esnafta "Babalar Günü" beklentisi

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Babalarımıza alacağımız hediyeler hem onları mutlu eder hem de ekonomiyi canlandırır"

Esnafta

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Babalar Günü için kartla yapılacak harcamaların 2,5 milyar lirayı aşacağını belirterek, "Babalarımıza alacağımız hediyeler hem onları mutlu eder hem de ekonomiyi canlandırır." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Babalar Günü alışverişiyle perakende sektöründe büyük bir canlılık yaşanmasının beklendiğini belirtti.

Babalar Günü'nün Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle hediye almanın unutulmamasını isteyen Palandöken, "Bizleri büyütüp yetiştiren ve ailemizin reisi olan babalarımızı Babalar Günü’nde sevindirmeliyiz. Babalara hediyeyi unutmayalım. Babalarımıza alacağımız hediyeler hem onları mutlu eder hem de ekonomiyi canlandırır. Babalar Günü bu yıl bayramla birleştiği için harcamalar diğer özel günleri geçecek. Sadece kartla yapılacak harcamalarının 2,5 milyar lirayı aşması bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, özel günler arasında babalara yapılan harcamaların en son sırada olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Özel günlerdeki kartlı harcamalarda anneler birinci sırada yer alıyor. Sevgililer Günü için yapılan harcamaların ortalama birim fiyatı 137 lira iken, anneler için bu rakam 127 lira, babalar için ise 122 lira civarında. Nasıl ki ebeveynler çocukları arasında ayrım yapamazsa biz de anne ve babalarımız arasında ayrım yapmamalı ve özel günlerde babalarımızı unutmamalıyız. Onlara alacağımız küçük bir hediye bile yüzlerini güldürmeye yeter."

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Babalar GünüBendevi PalandökenTESK
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