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Esnaftan Ahilik Sigortası Fonu'na destek

- Ekonomik nedenlerle iş yerini kapatan veya iflas eden esnafın gelir kayıplarını telafi etmek üzere kurulacak Ahilik Sigortası Fonu'na esnaftan destek geldi - TESK Genel Başkanı Palandöken: - "Fonla esnaf ve sanatkarın geleceği teminat altına alınıyor. Zarar edip iş yerini kapatmak zorunda kalan esnaf, bu fonla yeni bir iş kurana kadar geçimini sağlayabilecek" - ESDER Genel Başkanı Çelikus: - "Esnafımıza destek sağlayacak böyle bir fonun kurulması Ahilik teşkilatındaki 'orta sandığı' ile aynı düzlemdedir"

Esnaftan Ahilik Sigortası Fonu'na destek

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Ekonomik nedenlerle iş yerini kapatan veya iflas eden esnafın gelir kayıplarını telafi etmek üzere kurulması planlanan Ahilik Sigortası Fonu'na esnaf ve sanatkarlar destek verdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu fonun kurulmasıyla esnaf ve sanatkarın geleceğinin teminat altına alınmış olacağını söyledi.

Yıllarca çalışan esnafın zarar edip iş yerini kapatmak zorunda kaldığında çeşitli sıkıntılarla karşılaştığına işaret eden Palandöken, "Bu fonla esnaf yeni bir iş kurana kadar geçimini sağlayabilecek. Ayrıca devletin sosyal güvenlik şemsiyesinden de hem kendisi hem ailesi istifade edebilecek." dedi.

Palandöken, Ahilik Sigortası Fonu'nun esnafın güvencesi olacağını vurgulayarak, "Fon, esnafın iyiliği için yapılıyor. Esnaf, 'İşçimiz işten ayrılınca maaş alıyor, ben neden alamıyorum. Ben dükkanı kapatınca hiçbir şekilde geçinemiyorum' diyordu. Bu düzenlemeyi esnaf çok istiyordu. Esnafın geleceğini ilgilendiren bir mesele çözülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fona katılımın zorunlu olmasının esnafı yormayacağını aktaran Palandöken, fona ödenen ücretin çok cüzi olacağını ifade etti.

- Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus da Ahilik Sigortası Fonu'nun esnaf tarafından beklenen bir uygulama olduğunu belirtti.

Fona "Ahilik" isminin verilmesinden memnuniyet duyduklarını aktaran Çelikus, söz konusu fonu Ahilik teşkilatındaki "orta sandığı" uygulamasına benzetti. Çelikus, şunları kaydetti:

"İş yerini kapatmak zorunda kalan esnafımıza destek sağlayacak böyle bir fonun kurulması Ahilik teşkilatındaki 'orta sandığı' ile aynı düzlemdedir. Ahilikte, her ahi birliğinin bir orta sandığı vardı. Bu sandık, üyeleri olan esnaf ve sanatkarlara ekonomik ve sosyal yardım sağlamak üzere kurulmuş yardımlaşma ve dayanışma sandıklarıydı. Devletin buradaki katkı payını artırmasını bekliyoruz. Fonun kapsamına, askere giden esnaf ve sanatkar da eklenmelidir. Askere giden esnafın geride kalan ailesine katkıda bulunmak amacıyla bazı düzenlemeler de getirilmelidir."

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Ahilik Sigortası FonuTESK
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