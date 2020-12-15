Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar TÜİK şüpheli Atletizm İstanbul Sanayi Odası ingiltere
Başarıya ortak arıyor
Başarıya ortak arıyor
Başvurular başladı
Başvurular başladı
350 binden satışa çıktı
350 binden satışa çıktı
Bağlılık arttı
Bağlılık arttı
İklim krizi uyarısı
İklim krizi uyarısı

Esnaftan al kampanyası başlattı

15 – 31 Aralık tarihleri arasında, Kadıköy ve Beşiktaş çarşılarında esnafla gerçekleştirilecek “Esnaftan Al” etkinliğiyle, pandemi döneminde küçük esnafa katkı sağlanması hedefleniyor.

Esnaftan al kampanyası başlattı

Garanti Ödeme Sistemleri’nin Türkiye’deki tek temsilcisi olduğu, prestijli ödeme sistemleri programı American Express, küçük esnafa destek olmak amacıyla farklı ülkelerde uyguladığı “Shop Small” etkinliğini “Esnaftan Al” sloganıyla, pandemi döneminde küçük esnafa destek olmak amacıyla İstanbul’da da düzenliyor. Türkiye genelinde geniş bir POS ağına sahip American Express “Esnaftan Al” kampanyasında, günlük alışverişlerdeki kullanım kolaylığıyla kart sahipleri ve üye işyerlerine ekstra ayrıcalıklar sunuyor.

15 – 31 Aralık tarihleri arasında, Kadıköy ve Beşiktaş çarşılarında esnafla gerçekleştirilecek “Esnaftan Al” etkinliğiyle, pandemi döneminde küçük esnafa katkı sağlanması hedefleniyor. Etkinlikle, American Express kredi kartlarının büyük zincir mağazalar ve işletmelerin yanı sıra, küçük işyerlerinde de rahatlıkla kullanılabildiğine ve kart kullanıcılarına farklı işyeri alternatifleri sunulduğuna dikkat çekilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda düzenlenecek kampanya boyunca Garanti BBVA American Express logolu kart sahipleri, “Shop Small” ve “Esnaftan Al” etiketli üye işyerlerinde yapacağı her 75 TL ve üzeri harcamasından 25 TL indirim, toplam 50 TL indirim kazanabilecek. Bunun için kullanıcıların BonusFlaş üzerinden “HEMEN KATIL” butonuna tıklaması yeterli olacak.

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
American ExpressEsnaftan AlKüçük Esnafa Destek
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.