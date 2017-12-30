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Esnaftan faizsiz kredide limit artırımı isteği

- TESK Genel Başkanı Palandöken: - "Kaybolmaya yüz tutan meslek gruplarına ve 1 yıllık ustalık belgesi olan genç girişimcilere verilen faizsiz kredilerin limiti mutlaka artırılmalı"

Esnaftan faizsiz kredide limit artırımı isteği

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kaybolmaya yüz tutan meslek grupları ile 1 yıllık ustalık belgesi olan genç girişimcilere verilen faizsiz kredilerin limitinin artırılması gerektiğini belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren esnafa verilen sıfır faizli kredi desteğinin 2018'de de devam edeceğini anımsattı.

Faizsiz kredi desteğinde en az 3 yıl olan ustalık belgesi şartının, 2018’den itibaren 1 yıl olarak uygulanacağına işaret eden Palandöken, söz konusu kararın genç girişimcilere yeni imkanlar sağlarken kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin ayakta kalmaları için de bir fırsat oluşturduğuna dikkati çekti.

Sıfır faizli kredilerle girişimci esnafın desteklenmesinin ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

“Kaybolmaya yüz tutan meslek gruplarına ve 1 yıllık ustalık belgesi olan genç girişimcilere verilen faizsiz kredilerin limiti mutlaka artırılmalı. 2015 yılından bu yana devam eden sıfır faizli kredi desteklerinin limitleri günümüz ekonomik şartlarına göre yeniden güncellenerek 30 bin liradan 50 bin liraya çıkarılmalı. Esnaf ve sanatkarın sıfır faizli kredilere ulaşmasının önündeki tüm engeller kaldırılmalı. 2018’de verilecek sıfır faizli ve daha yüksek limitli krediler sayesinde hem girişimci esnaf sayımız artacak hem de kaybolmaya yüz tutan meslek kolları canlanmış olacak.”

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Anahtar Kelimeler:
Bendevi PalandökenTürkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu
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