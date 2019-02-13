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Esnaftan Sevgililer Günü için "yerli ürün" önerisi

- Sevgililer Günü alışverişi birçok sektörde hareketliliğe yol açarken, esnaf kesimi hediye alırken yerli ve milli ürünlerin tercih edilmesi çağrısında bulundu - ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus: - "Özel günlerde ortaya çıkan işportacılar, kalite açısından sıkıntı yaratmalarının yanı sıra, yıl boyunca bu işi yapan insanları da olumsuz etkiliyor"

Esnaftan Sevgililer Günü için
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ANKARA (AA) - AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Sevgililer Günü alışverişi birçok sektörde hareketliliğe yol açarken, esnaf kesimi temsilcileri, hediye alırken yerli ve milli ürünlerin tercih edilmesini önerdi.

Sevgililer Günü nedeniyle tüm mağazalarda alışveriş heyecanı yaşanırken, vatandaşların hem merdiven altı ürünlerden uzak durmaları hem de yurt içinde üretilen kaliteli ürünlere yönelmeleri tavsiye ediliyor.

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda insanların kalıcı hediyelere yöneldiklerini söyledi.

Bu nedenle bijuteri ve hediyelik eşya sektöründe canlılık yaşandığını belirten Çelikus, "Halkımız geleneksel yerli ve milli ürün tercih etmeli." dedi.

"Merdiven altı" diye tabir edilen yöntemlerle üretilen ürünlerden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Çelikus, "Özel günlerde ortaya çıkan işportacılar, kalite açısından sıkıntı yaratmalarının yanı sıra, yıl boyunca bu işi yapan insanları da olumsuz etkiliyor." ifadesini kullandı.

Sevgililer Günü'nün esnaf açısından ekonomik anlamda bir rahatlama günü olması dileğinde bulunan Çelikus, "Sevgililer Günü'nde diğer zamanlara göre daha fazla alışveriş yapılıyor. Bu da fırsatçıların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Vatandaşlarımız, güvendiği esnaflardan alışveriş yapsın." diye konuştu.

Çelikus, geleneksel el sanatları olarak bilinen hediyelik ürünlerin Türk kültürünün tanıtımına katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.



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