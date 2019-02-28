Estonya'dan yazılım atılımı

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Estonya İş Konseyi Başkanı Mehmet Güneş,"Estonlar her yıl yaklaşık 12 tane yazılım programını Amerika'nın Silikon Vadisi'ne ihraç ediyorlar." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Güneş, Estonya'da yatırımcılar için fırsat konumundaki sektörlerin kimya ve otomotiv olduğunu hatırlatarak Estonların yazılım ve startup konularında çok iyi olduklarını söyledi.

Güneş, "Örneğin 10 yıl önce Skypenin yazılımını Estonlar yaptı. Estonlar her yıl yaklaşık 12 tane yazılım programını Amerikan Silikon Vadisi'ne ihraç ediyorlar." şeklinde konuştu.

Estonların Latitude59 diye bir program yaptığını kaydeden Güneş şunlara vurgu yaptı:

"Dünyanın her yerinden yaklaşık 2 bin katılımcı geliyor. Her yıl oraya heyet getiriyoruz. Bu yıl da heyet götürmeyi hedefliyoruz. Heyetler, yazılımcılar, startuplar ve oradan Avrupa'ya açılmak isteyen Türk girişimciler söz konusu. Estonya kurumlar vergisi yüzde sıfır olan bir ülke. Shengen bölgesinde yer alması ve Avrupa Birliği üyesi olması sebebiyle bir fırsat kapısıdır. Gelişmiş ve birinci sınıf Avrupa Birliği üyesi. Kişi başı 18-19 bin dolar milli geliri var. Estonya küçük bir ülke ama özellikle startup, yazılım ve Avrupa'ya açılım konusunda fırsat kapısı olarak kullanılabilecek bir ülkedir."





- " Ticaretin 500 milyon dolar olmasını hedefliyoruz"





Türkiye'nin Estonya'ya ihracatının 80 milyon dolar ithalatının ise 220 milyon dolar toplam dış ticaret hacminin 300 milyon dolar olduğunu belirten Güneş, "İleriki yıllarda ticaretimizin, ihracat olmak kaydıyla yaklaşık 500 milyon dolara çıkmasını hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

"Türkiye'de bazı firmalar yaşadıkları birtakım sıkıntılardan dolayı ihracat yapamıyor. Estonya'ya yönelik bir açılım sağlanırsa, ki sağlanacağına inanıyorum, bunun önü açılabilir. Estonya'da şu anda Türk girişimcisi yaklaşık 20-30 tane." diyen Güneş, Avrupa'nın belli bir kesimindeki milliyetçilik akımlarının Estonya'da olmadığını belirterek, "Tam tersine Türklere karşı Estonlar gayet iyi bir yaklaşım içerisindeler. Türklere karşı önyargını değiller. Avrupa'nın belli noktalarında gördüğümüz sıkıntıları Estonya'da görmüyoruz." ifadelerini kullandı.





- "Türklerin Estonya'da 200'den fazla girişimi var"





Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Marin Mottus ise Estonya'nın orman ürünleri konusunda tecrübeli, yemek sektöründe ise iddialı olduğuna dikkati çekti.

Türklerin iletişim,teknoloji ve IT sektörlerinde Estonya'nın potansiyelinin farkında olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:





"Estonya'daki yatırımcılar genelde İskandinav ülkelerinden veya Almanya'dan. Türklerin çoğu ülkemizden oturum hakkı alıyor. Estonya'daki Türk girişim sayısı ise 200'e ulaşmış durumda."