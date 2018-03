Et fiyatlarının düşmesi lokantacıları memnun etti

ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, et fiyatlarının düşürülmesi için çalışmalar yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'yı desteklediklerini belirterek, "Sayın Bakanımızın kendisine has ilkeli duruşunun sonuna kadar arkasındayız. Kendisinin bu konudaki çalışması ve çok ciddi şekilde mücadele vermesini takdirle karşılıyoruz." dedi.

Yenice, Ordu Lokantacılar ve Aşçılar Esnaf Odası Olağan Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği kentte AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılında sektörü en çok zorlayan konunun yüksek et maliyeti olduğunu söyledi.

Etin lokantacıların en temel ürünlerinden birisi olduğunu vurgulayan Yenice, "Dolayısıyla yüksek maliyetli bu girdinin kar oranlarımızı çok ciddi anlamda etkilediğini söyleyebiliriz. Ancak hükümetimizin aldığı son kararlarla ucuz etin marketlerde satılması bir nebze olsun çözüm oldu." diye konuştu.

Et konusunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba'nın yaptığı çalışmaları sonuna kadar desteklediklerini anlatan Yenice, "Özellikle Sayın Bakanımızın kendisine has ilkeli duruşunun sonuna kadar arkasındayız. Kendisinin bu konudaki çalışması ve çok ciddi şekilde mücadele vermesini takdirle karşılıyoruz. İnşallah bu konuda kalıcı çözümler gelir ve sektörümüz büyük bir nefes alır. En büyük maliyet olan bu sorunumuzun 2018 yılında alınacak önlemlerle neticeye bağlanacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Yemek kartları konusunda da çok ciddi sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren Yenice, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz günlerde tamamen yerli ve milli kart olan 'Yemekmatik' kartını piyasaya çıkardık. Pilot il olarak bu konuda İzmir'i tercih ettik. Önümüzdeki süreç içerisinde tüm Türkiye genelinde çok ciddi şekilde yemek kartları ile ilgili bir çalışma içerisinde olacağız. Bu sıfır komisyonlu kartların tüm esnafımız ve halkımız tarafından kullanılması konusunda ciddi bir mücadelemiz olacak."

Yemek kartlarının yıllık 2,5 milyar dolarlık işlem hacmi oluşturduğunu belirten Yenice, "Ama maalesef bütün firmalar yabancı. Kazançların çoğunun da ülke dışına çıktığını düşünürsek konunun ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor" dedi.