Et ihracatı büyük önem taşıyor!

ATO VIP Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı kapsamında, Türkiye-Kazakistan işbirliği ve ticareti konuşuldu. Açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal, MÜSİAD’ın 11 bini aşkın üyesi ile Türkiye’de ve yurt dışında birçok başarılı firmayı bünyesinde barındırdığını belirterek, “500 milyar dolar olan 2023 hedefimize ulaşmak için ihracat büyük önem taşıyor. Tüketime dayalı bir ülkenin büyümesi beklenemez. Bu kapsamda iki ülkenin ticari ilişkilerini olumlu etkileyecek yatırımlara bakılması gerekiyor. Önemli olan bürokratik engellerin ortadan kaldırılması ve hızla ilerlenmesi. Ankara’da kurulacak bir birim desteği ile iletişimi sağlayacak kişiler bulunmalı ve düzenli diyalog konusu hızlıca yürütülebilmeli. Kazakistan’da yatırım yapmak isteyenlerin pazar araştırması yaparak oralara gitmeleri de büyük önem taşıyor. Büyük hedeflerle ilerleyen Türkiye’nin daha fazla dışa açılması gerekiyor. Dolayısıyla aynı hedeflere yürüyen bu iki ülke için karşılıklı olarak ticari dostlukların daha ileriye taşınmasını önemsiyoruz. İki ülke arasında daha dinamik ve süreklilik gösteren ilişkileri tesis etmeliyiz. Geçen hafta gerçekleştirdiğimiz Endonezya ve Malezya ziyaretinde bu pazarlara Çin’in hâkim olduğunu gördük. Bu durum üzerinde düşünülmelidir” açıklamasında bulundu.



"Türkiye, Rusya ve Çin’den Sonra En Fazla Yabancı Hisseli Şirkete Sahip Ülke”





Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin Kazakistan’ın bağımsızlığını kazanmasıyla hızlı bir şekilde başladığını vurgulayan Başkan Erdal, “30 milyon dolar ile başlayan ticaret hacmi günümüzde 3,5 milyar dolara kadar yükselmiştir. İlk etapta 5 milyar dolar ve daha sonra 10 milyar dolar hedefine doğru da emin adımlarla ilerlenmektedir. Sadece ihracat ve ithalat ile sınırlı kalmayan ticari ilişkilerimizin en büyük göstergelerinden biri de Kazakistan İstatistik Ajansı’nın yabancı sermaye şirket sayılarını yayınlaması ile ortaya çıkmıştır. Türkiye, Rusya ve Çin’den sonra Kazakistan’da en fazla yabancı hisseli şirkete sahip olan üçüncü ülke konumundadır” dedi.





Türkiye'yi Kendi Vatanımız Gibi Görüyoruz"





Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı ise Kazakistan’da yatırım yapılacak alanlar üzerinde durarak, 2017 yılında yapılan yatırımların yüzde 50’sinin sanayileşme üzerine olduğunu ifade etti. Büyükelçi Saparbekulı, Türkiye’yi kendi vatanları gibi gördüklerini anlatarak şunları söyledi: “Siyasi ve ekonomik iş birliğini en üst seviyelere taşımak istiyoruz. Kazakistan ihracatını arttırmak ve yatırımcı çekmek çok önem verdiğimiz konular. Bugün Kazakistan’da 1800’e yakın büyük Türk işletme bulunuyor. Bu işletmeler dışında küçük yatırımcılarımız da bulunmakta.”





"Et İhracatı Büyük Önem Taşıyor"





Kazakistan’da son 10 yılda yatırım konusunda çok büyük adımlar atıldığını anlatan Kazakh Invest Başkanı Saparbek Tuyakbayev “10 sene önceki Kazakistan ile şu anki Kazakistan arasında çok büyük farklar var. Önceden bizim ülkemizden Çin pazarına ulaşmak çok zordu. Şu an bu durum değişti. Yeni İpek Yolu ile yatırımlar arttı. Çin ve Avrupa ticareti önceden deniz yolu ile yapılıyordu. Artık ticaret, demir yollarına kaydı. Bu sayede de ulaşım 15 güne kadar düştü. Son üç senede Kazakistan ticaretine baktığımızda ise oranların 3-5 kat arttığını görüyoruz. Çin ile bu anlamda ticari ilişkilerimiz de arttı. Çin’in 40 milyon dolarlık et ihracatının sadece 1 milyonluk kısmını karşılayabiliyoruz. Bu oranı Kazakistan’da arttırmak çok önemli” diye konuştu.



Kazakistan, maden işletmesi noktasında Türk yatırımcılar için büyük Pazar





Gıda ve tarım yatırımları dışında yapılacak olan maden işlemelerinin de büyük önem taşıdığını aktaran Kazakh Invest Başkanı Saparbek Tuyakbayev “Petrol ve doğalgaz kimyası hammaddelerini de üretmeye başladık. Bu anlamda da ciddi yol kat edilebilir. Metal, çelik, alüminyum, bakır çok seyrek bulunan madenler ve Kazakistan’ın bu anlamda çok büyük bir potansiyeli bulunuyor. Bunların işlenmesi noktasında Türk yatırımcılar hızla yol alabilecektir. Çin ile 30 milyar dolarlık yatırım anlaşması yaptık. Bu noktada da ciddi olan Türk iş adamları ile ortaklık istiyoruz.” dedi.