Et lüks oldu

Ekonomik krizdeki Arjantin'de kırmızı et lüks olmaya başladı. Vatandaş et almakta zorlanırken kasaplar ürüne gelen zammı tüketiciye yansıtamamaktan şikayetçi.



Patronlar etin fiyatının pahalı olmadığını vatandaşın 'her gün et yiyebileceğini' düşünmesinin yanlış olduğunu söylüyor. Bifteğin kilogram fiyatı ülkede 250 pesoya (25 TL) kadar çıktı.



elişmekte olan ülkeler arasında Türkiye ile birlikte Arjantin de yaşadığı ekonomik krizle gündemde. Arjantin'deki vatandaş da tıpkı Türkiye'deki gibi et fiyatlarının yükselmesinden şikayetçi fakat et tüketme ve barbekü kültürü Arjantin'in sosyal hayatında çok önemli bir parça.



Vatandaşlar et tüketimini çok önemsiyor ve et satın almanın bir lüksten çok günlük hayatın bir parçası gibi kabul ediyorlar. Ülke 101 milyar dolarlık kamu borcu ile ekonomik krizi iliklerine kadar hissederken son bir yılda hayvan arzı yüzde 18 düştü.



250 PESOYA KADAR ÇIKTI



Son aylarda gelen zamlar ile bir kilogram bifteğin fiyatı ülkede 250 pesoya (25 TL) kadar çıktı ve halk isyan noktasına geldi.Türkiye’de bir kilogram bifteğin fiyatı 50-60 TL arasında değişiyor. Arjantin’de asgari ücret 12 bin 500 peso.



Reuters’ın haberine göre; ülkedeki kasaplar et fiyatlarının yüzde 15-20 arasında yükseldiğini ifade ederken bu fiyat artışını müşterilerine yansıtamayacaklarını çünkü o zaman para kaybedeceklerini ifade ediyor.Buenos Aires’te bir hayvan pazarı. Fotoğraf: Reuters



‘YÜZDE 15-20 ZAM YAPAMAYIZ’



Buenos Aires'te kasap dükkanı işleten Orlando Mamani Arjantinlilerin kıyafet almayı bırakabileceklerini ama et satın almaktan vazgeçmeyeceklerini söylüyor. Mamani, “Arjantinliler kıyafet almayı bırakabilir ama şikayet etseler de et almayı bırakamazlar” diyor.



Arjantin’de 2001 yılında sıklıkla yaşanan süpermarket soygunları yine zaman zaman yaşanıyor. 2012’de San Carlos de Bariloche’de yaşanan market soygununda iki kişi hayatını kaybetmişti. Fotoğraf: Reuters



‘BURADA ET YEMEDEN GÜN GEÇMEZ’



Başkentte kasaplık yapan Julio Basmagian Arjantin mutfağında etsiz geçen bir günün olmadığını ve evlerde durumun tuhaf karşılandığını söylerken, “Bizim için kırmızı et çok önemlidir. Bir Arjantinli bir günü et veya et ürünleri yemeden geçirmez” ifadesini kullanıyor.



Arjantin büyük bir ekonomik krizde pahalılığını Türkiye kadar hissediyor. Ağustos ayında aylık enflasyonun yüzde 3 olması bekleniyor. Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2.2 idi.



‘ASIL SORUN HER GÜN ET YİYECEKLERİNİ DÜŞÜNMELERİ’



Arjantin halkı ülkenin 2001 ve 2002 yılında yaşadığı ekonomik krizi hala hatırlıyor. Marketlerin yağmalandığı krizin etkileri halkta hala bir travma…



Arjantin et endüstrisinin iş örgütü CICCRA'nın başkanı Miguel Schiariti et fiyatlarının pahalı olmadığını savundu. Schiariti asıl sorunun Arjantinli vatandaşların her gün et yiyebileceklerini düşünmesi olduğunu söyledi.



Schiariti, “Arjantin'de et pahalı değil. Maaşlı çalışanlar her gün et yemeye hakları olduğunu düşünüyor” diye konuştu. Önümüzdeki günlerde Arjantin’de et fiyatlarına ülkede yüzde 10 zam gelmesi bekleniyor.