Et ve Süt Kurumundan et satışı duyurusu Et ve Süt Kurumunca, Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) üyesi yemek şirketleri ve kırmızı et sanayisi alanında fiilen faaliyet gösteren firmalara dondurulmuş çeyrek karkas sığır eti satışı yapılacağı...

11 Haziran 2019 Salı 11:59