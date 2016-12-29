Et ve Süt Kurumu'nun ithal ettiği besilik sığırlar İzmir'de

İZMİR (AA) - Et ve Süt Kurumu tarafından Uruguay'dan ithal edilen 20 bin besilik sığırın İzmir Limanı'ndan besicilere dağıtımına başlandı.

Bakanlar Kurulu'nun 400 bin baş besilik sığır ithalatı için yetki verdiği Et ve Süt Kurumu'nun besicilerden topladığı talep sonrası ağustos ayında başladığı ithalat devam ediyor.

Et ve Süt Kurumu'ndan alınan bilgiye göre yetki kapsamında besilik ve kesimlik olmak üzere 300 bine yakın hayvan ithal edildi. Program kapsamında İzmir, Derince, Bandırma ve Mersin limanlarına yanaşan gemilerden dünden bu yana 60 bin besilik hayvanın besicilere dağıtımı yapılıyor.

Uruguay'dan yüklenen çeşitli ırklardaki etçil besilik 20 bin hayvanı taşıyan gemi de İzmir Limanı'na yanaştı. Hayvanların bugünden itibaren çeşitli kentlerden gelen besicilere dağıtımına başlandığı belirtildi.

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Bülent Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in "üreticiyi aracılara ezdirmeyecekleri" yönündeki sözlerinin sonucu olarak besilik sığır ithalatının doğrudan devlet tarafından yapılmaya başlandığına dikkati çekti.

İthalatın yüzde 15'lik gümrük vergisi olmadan yapıldığını, bu farkın üretici ve tüketiciye fayda olarak döneceğini dile getiren Tunç, "Ağustos ayında başlayan ithalat kapsamında bugüne kadar 200 bini aşkın besilik hayvan ülkeye giriş yaptı. Besicilerimiz piyasa fiyatlarının altında aldıkları hayvanları yetiştirmeye başladı. İlk giren hayvanlar yavaş yavaş kesimhanelere gönderiliyor. Döviz kurundaki artış maliyetleri artırdı. Ancak bu ithalat sayesinde kur artışının etkileri sınırlı olacak, fiyat artışlarının önüne geçilecek." ifadelerini kullandı.