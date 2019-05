Et ve süt ürünlerini borla zenginleştirip, raf ömrünü uzattılar - Afyon Kocatepe Üniversitesinden iki öğretim üyesi, patentini aldıkları yöntemle yoğurt, kaymak, sucuk gibi süt ve et ürünlerine bor ilave ederek raf ömrünü uzatıp, ürün kaynaklı minerallerin insan vücudundaki faydasını artırmayı başardı - AKÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kabu: - "Bor ilave ettiğimiz gıdaların raf ömrünün yaklaşık yüzde 20 oranında uzadığını tespit ettik. Yine bor katkılı et ve süt ürünleri gibi gıda maddelerinin tüketilmesi halinde kanser başta olmak üzere, kalsiyum ile ilgili hastalıkları engelleyebileceğimizi düşünüyoruz"

06 Mayıs 2019 Pazartesi 11:05