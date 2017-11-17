ETD'den elektrikte son kaynak tedarik tarifesi açıklaması

ANKARA (AA) - Enerji Ticareti Derneği (ETD) tarafından elektrikte son kaynak tedarik tarifesi kapsamında yapılan çalışmanın piyasanın serbestleşmesi açısından önemli bir adım olduğu belirtildi.

ETD'den yapılan yazılı açıklamada, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) üzerinde çalıştığı serbest tüketiciler için elektrikte son kaynak tedarik tarifesi düzenlemesine destek verildiği bildirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK öncülüğünde son 15 yılda elektrik piyasasında önemli bir dönüşüm yaşandığı vurgulanan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde EPDK tarafından kamuoyunun görüşüne açılan tebliğ taslağıyla serbestleşme yolunda önemli bir adıma daha hazırlanmakta ve serbest tüketici niteliğini haiz müşteriler için Son Kaynak Tedarik Tarifesi uygulamasına geçilmesi beklenmektedir." ifadesi kullanıldı.

Hazırlanan tebliğ ile maliyet bazlı fiyatlandırma yapısına geçişin sağlanacağı kaydedilen açıklamada, "Gelişmiş enerji piyasalarına sahip birçok ülkede gördüğümüz bu uygulamayla, elektrik tüketimi yüksek olan müşterilerin piyasadaki tedarikçilerle ihtiyaçlarına yönelik elektrik tedarik sözleşmeleri yapmaları özendiriliyor. İhtiyaç duyulan elektriğin vadeli ticaretinin yapılmasına olanak sağlayan, enerji borsasının oluşmasını destekleyen, elektrik maliyetlerinin belirsizliğini ortadan kaldıran düzenlemeyle tüketici ve tedarikçiler için öngörülebilirlik sağlanıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.