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Eti Maden borda hedef yükseltti

- Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer: - "2017 yılında yaklaşık 2,2 milyon ton bor satışı gerçekleştirdik. Bu satış dünyadaki bor kullanımının yüzde 57'sine tekabül ediyor. 2018 yılında bu rakamı 2 milyon 350 bin tona çıkaracağız"

Eti Maden borda hedef yükseltti
BALIKESİR (AA) - Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serkan Keleşer, "2017 yılında yaklaşık 2,2 milyon ton bor satışı gerçekleştirdik." dedi.
Keleşer, Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünde düzenlenen iftar programında, dönem dönem yurt dışında müşteri ziyaretleri yaptıklarını belirtti.
Rezerv kadar pazarı hedeflediklerini dile getiren Keleşer, "2017 yılında yaklaşık 2,2 milyon ton bor satışı gerçekleştirdik. Bu satış dünyadaki bor kullanımının yüzde 57'sine tekabül ediyor. 2018 yılında bu rakamı 2 milyon 350 bin tona çıkaracağız. Eti Maden olarak dünyadaki kullanılmış borun yaklaşık yüzde 59'unu biz satmayı hedefliyoruz." diye konuştu.
Bandırma işletmesinin yoğun bir çalışma içerisinde olduğuna dikkati çeken Keleşer, çalışanların haklarını koruma anlayışında olduklarını dile getirdi.
Her hafta üretim değerlerini ve satışı kontrol ettiklerini anlatan Keleşer, şöyle konuştu:
"Bunda da bütün çalışma arkadaşlarım, işçilerimiz, memurlarımız, herkes çok yoğun bir mesai sarf ediyor. Bütün kalbinizle inanmanızı istiyorum. Çalışanın menfaatine, işçinin, memurun menfaatine olabilecek maddi manevi her türlü kararı alma noktasında kesinlikle elim gevşek değildir. Bundan emin olunuz. Sizin beklemiş olduğunuz bu üretimle ilgili primler olsun, diğer konulardaki bütün kararları aldık. Sizin gönlünüzün istediği şekilde aldık. Bu bizim yönetim anlayışımız. Ankara’da sizi temsil eden bir genel müdürünüz var; sizin haklarınızı koruyan, kollayan; arkadaşlarımla beraber, daire başkanlarımız, genel müdür yardımcılarımızla beraber. Azami ölçüde hakkınızı verecek bütün kararları almada hiçbir çekince göstermiyoruz."
İftar programına Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurul Üyesi Özgür Saç, Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Tabip Gülbay, İşletme Müdürü Münir Yahşi , Petrol-İş Genel Başkanı Ufuk Yaşar, çalışanlar ve emekli personel katıldı.
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BalıkesirBandırmaBORKeleşerMaden
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