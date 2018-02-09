Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Keleşer:

BALIKESİR (AA) - Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer, "Dünyadaki bor satışında bu yıl yaklaşık yüzde 57,1 payımız var. Bu pay 2016 yılında yüzde 48'di. Bunu 2018 yılında yüzde 59'a çıkarmak istiyoruz." dedi.

Keleşer, Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti, işçilerle birlikte yemek yedi. Keleşer, burada yaptığı konuşmada, kurumun 2017 yılı üretim ve satış verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü olarak geçen yıl yaklaşık 2 milyon 198 bin 500 tonluk satış yaptıklarını belirten Keleşer, "Bu, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 25'e yakın bir artış demek. Bu başarıda çalışanların, işçinin, memurun, herkesin katkısı var." diye konuştu.

Bor piyasasının rekabetçi olduğuna dikkati çeken Keleşer, şöyle devam etti:

"Bu piyasadan mümkün olduğunca yüksek pay almaya çalışıyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. İnşallah 2018'de geçtiğimiz yılın satış hedefinin üstüne çıkmak istiyoruz. Dünyadaki bor satışında bu yıl yaklaşık yüzde 57,1 payımız var. Bu pay 2016 yılında yüzde 48'di. Bunu 2018 yılında yüzde 59'a çıkarmak istiyoruz. Aynı şekilde 2019'da da yüzde 61 pazar payı elde etmeyi hedefliyoruz. Bu konuda hem çalışanlarımızla hem yöneticilerimizle gerekli görüşmeleri yaparak, üretim ve satış programlarımızı planlıyoruz."

- "Borik asit piyasasında liderliğe oynuyoruz"

Keleşer, Bandırma'daki işletmeden geçen yıl yaklaşık 350 bin tonluk satış yapıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Bu, Bandırma için şimdiye kadarki en üst rakam. Önümüzdeki yıl da 400 bin tonu aşmayı planlıyoruz. Ona göre gerekli tedbirleri alacağız. Bu konuda sülfürik asit fabrikamız bizim için çok önemli. Bu fabrikanın çalışması ve oradan ürettiğimiz sülfürik ve borik asit önemli. Çünkü biz borik asit piyasasında liderliğe oynuyoruz. Bizim borik asidimiz piyasanın en kalitelisi. Dünya piyasalarında tercih edilen bir borik asit. Bundan dolayı, Sülfirik Asit Fabrikası'ndaki üretimin durdurulması gibi bir durum söz konusu olamaz. Çünkü bütün dünya piyasalarına satış taahhütlerimiz var. Biz bu anlaşmaları 1 yıl, 6 ay önceden yapıyoruz. Allah'ın izniyle bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum."

Bor satışında dünya lideri olduklarını ancak güçlü rakipleri bulunduğunu dile getiren Keleşer, rakipleriyle aralarındaki farkı açmak istediklerini de sözlerine ekledi.