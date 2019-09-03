Eti Sarı Bisiklet Projesi, İhtiyaç Haritası'yla dijital platforma taşındı

İSTANBUL (AA) - Eti'nin, Aktif Yaşam Derneği ile hareketli yaşama öncülük etmek amacıyla başlattığı Sarı Bisiklet Sosyal Sorumluluk Projesi, 6. yılında yeni açılımlarla etki alanını genişletiyor.

Eti Gıda İcra Kurulu Başkanı Hakan Polatoğlu, Eti Sarı Bisiklet Sosyal Sorumluluk Projesi'ne ilişkin yeniliklerin duyurulduğu toplantıda yaptığı konuşmada, Eti'nin, Aktif Yaşam Derneği iş birliğiyle bisiklet kullanımını gündelik hayatta yaygınlaştırarak Türkiye'de sağlıklı ve hareketli yaşama öncülük ettikleri projenin, 6. yılında da yeni açılımlarla devam ettiğini söyledi.

Polatoğlu, "Eti Sarı Bisiklet, ilkokullarda çocuklarla, üniversite kampüslerinde gençlerle, semt pazarlarında ev kadınlarıyla, işe giden çalışan kadınlarla ve annelerle 400 bin kilometreden fazla pedal çevirdi. Eti Sarı Bisiklet ile amacımız, 'sağlık için hareket' kavramını savunmak ve bu doğrultuda toplumu teşvik etmek. 'Hareket' alanını sahiplenmek, bu yola çıktığımız ilk günden beri hedeflerimiz arasında yer alıyor." diye konuştu.

2017 yılında yaptırdıkları araştırmada Türkiye'de 2 milyon atıl bisiklet olduğunun anlaşılması üzerine kullanılmayan bisikletlerin geri dönüşümle yeniden hayata kazandırılması ve daha fazla çocuğun bisiklete binmesini sağlamak için 2 yıl önce Geri Dönüşüm Kampanyası'nı hayata geçirdiklerini hatırlatan Polatoğlu, Sarı Bisiklet Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında İstanbul'da başlattıkları, Eskişehir, İzmir ve Konya'da yaygınlaştırdıkları Geri Dönüşüm Kampanyası'yla kullanılmayan yüzlerce bisikleti çocukların mutluluğuna dönüştürdüklerini söyledi.

Polatoğlu, "Kampanyayı başlattığımız günden bugüne Türkiye'nin dört bir yanından kullanmadığı bisikletini vermek isteyen bisiklet sahiplerinden talepler alıyoruz. Bu talepler bize Geri Dönüşüm Kampanyası'nı Türkiye geneline yaygınlaştırmak için ilham verdi. Bu amaçla kampanyayı dijital platforma taşıma kararı aldık ve İhtiyaç Haritası ile iş birliği yaptık. İhtiyaç Haritası'nın web sitesi üzerinden ulaşılabilecek Sarı Bisiklet platformu sayesinde projemiz tüm Türkiye'ye yayılmış olacak." ifadelerini kullandı.

Kullanmadığı bisikletini kampanyaya hediye etmek isteyenlerin çoğunlukta olduğu şehirlerden Ankara, Antalya ve Samsun'un, bu yılki kampanyanın merkez üsleri olarak belirlendiğini aktaran Polatoğlu, söz konusu 3 şehirde toplanacak bisikletlerin, bakım ve onarımlarını gerçekleştirerek il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin adres göstereceği ilkokullara hediye edileceğini bildirdi.





- Geri Dönüşüm Kampanyası ile 700 bin liralık bisiklet yeniden kullanımda





Hakan Polatoğlu, geçen 2 yılda toplanan bisikletlerin geri dönüşümünün sağlanarak yaklaşık 700 bin liralık ekonomik değere sahip bisikletin yeniden kullanılmasına öncülük ettiklerini söyledi.

Polatoğlu, "Eti Sarı Bisiklet Geri Dönüşüm Kampanyası, ekonomik değerinin yanı sıra toplamda 12 ton metalin ve 2 ton plastiğin de yeniden kullanıma girmesine imkan verdi. Bir bisiklet üretilirken ortalama 25 kilogram karbon salımı gerçekleşir ve bir bisikletin kendi üretimi sırasında salınan karbonu dengelemesi için en az 514 kilometre yol yapması gerekir. Geri Dönüşüm Kampanyamız sayesinde 20 bin tonun üzerinde karbon salımının da önüne geçilmiş oldu." şeklinde konuştu.

Geçen yıl projenin paydaşlarıyla Sarı Bisiklet Çalıştayı'nı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Polatoğlu, şöyle devam etti:

"Çalıştayın en önemli çıktılarından biri, trafikte bisiklet farkındalığının artırılması konusuydu. Biz de bir farkındalık kampanyası başlatma kararı aldık. Kampanya ile amacımız, bisikletin bir ulaşım aracı olarak trafik içinde motorlu araç sürücüleri nezdinde farkındalığını artırmak olacak. Trafikte en fazla vakit geçiren araçları ise taksiler oluşturuyor. Trafikte bisiklet farkındalığını öncelikle taksilerden başlatırsak bu bilincin hem diğer ticari araçlara hem de özel araç sahiplerine etki edeceğine inanıyoruz. Bu amaçla İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'na bağlı taksicilere Bisikletli Kadın İnisiyatifi ile birlikte trafikte bisiklet farkındalığına dair eğitimler vereceğiz. Eğitimin ardından taksi şoförleri ile birlikte bisiklete binerek trafiği bir de bisiklet kullanıcıları gözünden deneyimlemelerini sağlayacağız."

Trafikte Bisiklet Farkındalığı Kampanyası kapsamında hazırlanan "Trafikte bisikletlinin farkındayım, haklarına saygılıyım" sloganlı broşür ve araç etiketlerinin taksi şoförlerine hediye edileceğini bildiren Polatoğlu, ayrıca Eti'nin tüm satış filosuna ve binek araçlarına bu etiketleri yapıştırarak görünürlüğü artırma amacı taşıdıklarını kaydetti.





- Eti Sarı Bisiklet'ten ilkokullarda hareketli yaşam eğitimleri





Eti Gıda İcra Kurulu Başkanı Polatoğlu, Eti Sarı Bisiklet Projesi kapsamında 20 bini aşkın ilköğretim öğrencisine güvenli bisiklet sürüş eğitimleri verdiklerini, bu yıl itibarıyla güvenli sürüş eğitimlerinin hareketli yaşam eğitimlerine dönüşeceğini söyledi.

Polatoğlu, "Bisiklete dair bilinmesi gereken her şeyin teorik ve pratik olarak öğretildiği programın kapsamı genişliyor. Hareketli yaşam eğitimleri ile bisiklet eğitiminin yanı sıra gündelik yaşamda hareket etmenin önemi ve faydaları ile hareketin farklı çeşitlerini de öğrencilere anlatacağız. Böylece daha sağlıklı ve bilinçli nesiller yetişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Eti Sarı Bisiklet'in Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirdiği ve Shell iş birliği ile akaryakıt istasyonlarında başlattığı Bisiklet Bakım ve Onarım Noktası uygulamasının bisikletseverlerden yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Polatoğlu, şunları kaydetti:

"Halihazırda İstanbul’da Bağdat Caddesi, Bostancı ve Yeniköy’de, İzmir'de ise Güzelbahçe Shell istasyonlarında hizmet veren bisiklet bakım ve onarım ünitelerimizden bugüne kadar 8 bine yakın bisikletli faydalandı. Bu yıl İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Ankara, Antalya ve Samsun'da belirleyeceğimiz Shell istasyonlarına da ünitelerimizi konumlandırmayı hedefliyoruz. Eti Sarı Bisiklet bakım ve onarım noktalarının sayısını, daha binlerce bisikletlinin hayatını kolaylaştırması için artırmaya devam edeceğiz."





- "İstanbul'da yaklaşık 5 bin kişi, iş yerlerine ulaşmak için bisiklet kullanıyor"





Aktif Yaşam Derneği Kurucu Üyesi Mehmet Ali Çalışkan da bisiklet kullanmanın ekonomiye ciddi katkıları olacağına işaret ederek, Avrupa'da bisiklet ekonomisi üzerine yapılan araştırmalarda, aktif bisiklet kullanımının yüzde 20'ye ulaştığında 513 milyar avroluk bir ekonomiye olumlu etkisinin görüldüğünün ortaya çıktığını söyledi.

Çalışkan, bisiklet kullanımın artmasıyla enerji maliyeti, çevre ve sağlık harcamalarının da azalacağını ifade ederek, otomobil sürücüleri için de bisiklet kullanımının artmasının trafiği azaltması yönünden olumlu sonuçlar doğuracağını kaydetti.

İstanbul'da yaptıklarıyla araştırmalara göre, yaklaşık 5 bin kişinin iş yerlerine ulaşmak için bisiklet kullandığını ve bu rakamın çok yetersiz olduğunu belirten Çalışkan, "Arzumuz, şehir içinde gündelik bisiklet kullanımının 10 yıl içerisinde 10 milyona ulaşması. Eğer süreci doğru planlarsak bu hedefe ulaşabileceğimize inanıyorum." dedi.







- İhtiyaç Haritası'yla 700 bin ürün el değiştirdi





İhtiyaç Haritası Yönetim Kurulu Üyesi Esra Arslan ise İhtiyaç Haritası'nın, ihtiyaç sahipleri ile destek olmak isteyenleri harita bazlı online platformda buluşturan ve kar amacı gütmeyen bir sosyal platform olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Sistem üzerinde nakdi yardım yerine sadece ayni yardımlar yönlendirilmektedir. Eti Sarı Bisiklet Projesi, bisikletler özelinde kaynakların etkin kullanımını ve atıl bisikletlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak yeniden harekete geçirilmesini hedeflediği noktada İhtiyaç Haritası sistemi ile birebir kesişiyor. Sarı Bisiklet online platformunda, bisikletlerini yeniden kullanımı için hediye edecek olanlar, bisiklet onarım gerektiriyorsa proje dahilindeki onarım noktalarına gönderebilecek, kullanılır durumda bir arızası olmayan bisikletlerini ise direkt ihtiyaç sahiplerine yönlendirebilecek."

İhtiyaç Haritası'nın kurulduğu günden itibaren yaklaşık 20 milyon değerindeki 700 bin adet ürünün ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını bildiren Arslan, Sarı Bisiklet Kampanyası ile daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.











