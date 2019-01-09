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Etil alkol ve metanolün üretimi ile ticaret belgelerine ilişkin bedeller

ANKARA (AA) - Etil alkol ve metanolün üretimiyle iç ve dış ticaretinde alınan belgelere ilişkin bedeller belirlendi.Tarım ve Orman Bakanlığının, "Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında...

Etil alkol ve metanolün üretimi ile ticaret belgelerine ilişkin bedeller
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ANKARA (AA) - Etil alkol ve metanolün üretimiyle iç ve dış ticaretinde alınan belgelere ilişkin bedeller belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25. ve 26. Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, etil alkol ve metanolün üretimi ile iç ve dış ticaretinde alınan belgelere ilişkin bedeller belli oldu.

Buna göre, Tesis Kurma Uygunluk Belgesi bedeli her bin litre proje kapasitesi başına 41,77 lira, Üretim ve Faaliyet Uygunluk ve Dağıtım Uygunluk belgeleri 34 bin 795'er lira, Dağıtım Uygunluk Belgesi yenileme bedeli 4 bin 175 lira olacak.

Alınan hizmet bedelleri ise 20 litre ve daha küçük ambalajlı etil alkol ve alkollü karışımlarda beher bin litre başına 85,58 lira, 20 litreden büyük ambalajlı ve dökme etil alkollerde beher bin litre başına 34,81 lira, yakıt biyoetanolü beher bin litre başına 14,61 lira olarak belirlendi.

Tebliğ, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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