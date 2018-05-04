Etiyopya “Afrika’nın Çin’i” olma yolunda kararlı - Etiyopya, yetişkin nüfusu ve ucuz iş gücü nedeniyle ABD, Çin, Hindistan ve Türkiye gibi ülkelerin sanayicilerini kendine çekiyor - Ülke, ekonomide üretime ve sanayiye verdiği ağırlıktan dolayı “Afrika’nın Çin’i” olarak adlandırılıyor

ADDİS ABABA (AA) - ADDİS GETACHEW / TUFAN AKTAŞ - Afrika Boynuzu’nun hızla büyüyen ülkesi Etiyopya, açtığı organize sanayi bölgeleri ve verdiği yatırım teşvikleriyle Afrika’nın üretim merkezlerinden biri olmak istiyor.

Yetişkin nüfusu ve ucuz iş gücü nedeniyle ABD, Çin, Hindistan ve Türkiye gibi ülkelerden sanayicilerin tercih ettiği ülke, denize kapalı olmasına rağmen sanayi alanındaki atılımlarını büyüterek istihdam yaratmaya çalışıyor.

Çok sayıda özel sanayi alanının yanı sıra Hawassa, Mekelle ve Kambolcha organize sanayi bölgelerinde onlarca fabrikanın faaliyet gösterdiği Etiyopya, ilerleyen günlerde Adama ve Dire Dawa şehirlerinde yeni inşa edilen sanayi bölgelerinin açılışını yapmaya hazırlanıyor.

Ekonomide, sanayiye verdiği ağırlıktan dolayı "Afrika’nın Çin’i” olarak adlandırılan ülke, petrol ve doğalgaz gibi kaynaklarını henüz kullanamadığı ve ihracatta tarım ve hayvancılığa bağlı olduğu için bu açığını sanayiyle kapatmak istiyor.

- Dünya markaları Etiyopya’ya taşınıyor

Etiyopya’nın İkinci Büyüme ve Dönüşüm Planı’nın bir parçası olarak kurulan Hawassa Organize Sanayi Bölgesi, ABD, Çin, Hindistan ve Sri Lanka’dan yaklaşık 18 küresel şirkete ve 6 yerel şirkete ev sahipliği yapıyor.

Başkent Addis Ababa’nın 170 kilometre güneyinde yer alan bu devasa kompleks tam kapasite çalıştığında yaklaşık 60 bin kişiyi istihdam edebiliyor.

Yenilebilir enerji kaynağının da bulunduğu toplam 1,4 milyon metrekarelik Hawassa Organize Sanayi Bölgesi, 37 fabrika alanına sahip.

Yaklaşık 45 milyonluk genç nüfusuyla büyük bir üretim potansiyeline sahip olan ülkede halihazırda ABD ve Çin gibi ülkelerin dünya markaları üretim yaparken, çok sayıda firma ise fabrikalarını taşıma planları yapıyor.

- İki kat artırmak istiyorlar

Hawassa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Çinli JP Tekstil Şirketi yakın zamanda ülkedeki yatırımlarını ikiye katlamayı amaçlıyor.

AA muhabirine konuşan JP Tekstil Genel Müdürü Danny Leung, mevcut yatırımlara 22 milyon dolar daha eklemek ve buradaki üretim kapasitelerini 2 kat artırmak istediklerini dile getirdi.

Makina ve gereçleri Çin’den ithal ettiklerini belirten Leung, orta seviyeli bir sanayiye evrilen ülkenin başarı şansının görünürde oldukça fazla olduğunu ifade etti.

Leung, “Etiyopya’nın tekstil sanayi şu anda kendisini toparlıyor ve Vietnam, Endonezya, Kamboçya ve Uzakdoğu ülkeleriyle aynı düzeyi yakalamaya çalışıyor.” değerlendirmesinde bulundu.



- Döviz ve kalifiye eleman sorunu

Hükümet büyük şirketlerin gelmesi için ithal edilen makina ve teçhizatlardan vergi almama ve ucuz nakliye gibi teşviklerde bulunsa da ülkedeki üreticilerin karşılaştığı birçok sorun da bulunuyor.

Döviz, hammadde ve kalifiye eleman konularının hala çözülmeyi bekleyen sorunlar olduğunu kaydeden Leung, “Etiyopya’daki pamuğun kalitesi standartları karşılamadığı için pamuğu Çin’den ithal ediyoruz.” diye konuştu.

Leung, her ne kadar yıl sonunda kapasiteyi iki katına çıkarmaya kararlı olsa da yeterli kalifiye elemanı bulup bulamayacağından emin değil.

Şu anda yaklaşık 570 işçi ve 62 uzmanla çalışan JP, yetişmiş iş gücünü karşılayabilmek için 28 yeni mezun Etiyopyalıyı eğitim için Çin’e gönderdi ve geri gelen kişileri fabrikanın üretim bandını yönetmekle görevlendirdi.

Etiyopya Yatırım Komisyonu’nun verilerine göre, 2017’nin son yarısında ülkeye gelen yatırımlar bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 2,2 milyar dolar oldu.

Huajan ve George sanayi bölgeleri faaliyetlerine başladıklarından bu yana yaklaşık 50 bin Etiyopyalıya iş imkanı ve geçen yılın son yarısında ülkeye 42 milyon dolar döviz girişi yapılmasını sağladı.