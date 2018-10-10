Etiyopya fuarlarına yine Türk şirketler damga vurdu

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya’da başlayan inşaat, enerji ve gıda sektörlerindeki fuarlara bu yıl da Türk şirketler büyük ilgi gösterdi.

Afrika ülkeleriyle olan ihracatı artırmak ve Etiyopya pazarına girmek isteyen onlarca Türk şirketi, başkent Addis Ababa’da başlayan Addis Build, Addis Power ve Agrofood & Pack fuarlarında ürünlerini sergiliyor.



Fuara katılan çeşitli alanlardan onlarca Türk firması, Etiyopya’daki sektör ortaklarıyla bir araya gelerek iş fırsatlarını görüşme fırsatı da buldu.





- “Amacımız ihracatı artırmak”





Fuarların organizatörlerinden Expotim İcra Kurulu Üyesi Çağatay Erşahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu fuarların amacının Türkiye’nin ihracatını artırmak olduğunu belirterek, “Her sene yaklaşık 70-80 Türk firması bu fuarlara katılım yapıyor ve yeni ürünlerini sergileme fırsatı buluyor.” diye konuştu.



Etiyopya pazarında Çin yoğunluğunun olduğunu hatırlatan Erşahin, "Etiyopyalılar, Çin mallarının getirmiş olduğu kalitesiz ürün zincirinden çıkarak kurtulmak, iyi fiyatla iyi ürün almak istiyor. Türk ürünleri onlar için en iyi adres. Hem rekabetçi fiyatlara sahibiz hem de Avrupa kalitesinde mal sunuyoruz." ifadelerini kullandı.





- “Türkiye’nin Etiyopya’yla paylaşacağı çok fazla şey var”





Avrupa, Asya ve Orta Doğu’dan çok sayıda ülkeden şirketlerin de katılım gösterdiği fuarın açılışına katılan Addis Ababa Büyükelçiiği Misyon Şefi Yardımcısı Ahmet Gazi Zeyrek, fuarların Türk şirketler tarafından organize edilmesinin gurur verici olduğunu belirterek, bunun Türk şirketlerin Etiyopya pazarına olan ilgisini yansıttığı dile getirdi.



Tarım, inşaat ve enerjinin kalkınmakta olan ülkeler için en önemli sektörler olduğuna işaret eden Zeyrek, “Bu alanlarda Türkiye’nin Etiyopya’yla paylaşacağı çok fazla şey olduğunu kanaatindeyiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Fuarın katılımcıların Apaydın Grup Dış Ticaret Müdürü Hüseyin Yılmaz ise şirketlerinin sıcak su tankları ve çit ürünleri ürettiğini ve çit alanında Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük üreticilerinden biri olduklarını kaydetti.



“32 ülkeye ihracat yapıyoruz. Hedefimiz Etiyopya’ya da ihracat yapmak.” diyen Yılmaz, Etiyopya ve Türkiye arasındaki iyi ilişkileri göz önünde bulundurarak bu fuara katılmaya karar verdiklerini ifade etti.



Çin’in çit sektöründe kapasite olarak lider konumunda olduğunu belirten Yılmaz, artık Türkiye’nin de fiyat olarak Çin’le yarışabildiğini söyledi.