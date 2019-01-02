Etiyopya, Hedasi Barajı için Fransız şirketle anlaştı

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya, tamamlandığında Afrika'nın en büyük barajı olacak Hedasi Barajı'nın türbin jeneratörlerinin üretilmesi için GE Hydro France ile anlaşma imzaladı.



Ülkenin yarı resmi medya organı FANA'dan yapılan açıklamada, Etiyopya Elektrik Kurumunun sözleşme kapsamında GE Hydro France şirketine 53,9 milyon avro ödeyeceği belirtildi.

Anlaşma, söz konusu parçaları üretmesi gereken Etiyopya ordusuna ait METEC şirketiyle sözleşmenin iptal edilmesi ve şirkette görevli üst düzey ordu mensuplarına açılan yolsuzluk soruşturmasının ardından geldi.



Öte yandan, yaklaşık 5 milyar dolar maliyetli barajın mühendislik işlerinin hızlandırılması için Çinli Sinohydro şirketiyle yürütülen görüşmelerde imza aşamasına gelindiği ifade ediliyor.



Etiyopya, geçen ay Hedasi Barajı inşaatının yüzde 65'inin tamamlandığını ve barajın tam anlamıyla işlev kazanmasının 2022 yılını bulacağını açıklamıştı.

2011 yılında projesine başlanan 6 bin megavat kapasiteli Hedasi Barajı'nın 2017 yılında bitirilmesi planlanmasına rağmen aksaklıklılar nedeniyle proje sonuçlandırılamamıştı.



Etiyopya'nın, barajı inşa etmek için Nil Nehri'nin iki kolundan biri Mavi Nil'in yatağını değiştirmesiyle bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda tartışmalar gündeme gelmişti.



Sorunun çözülmesi için Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında yapılan müzakereler, anlaşmazlıklar nedeniyle defalarca durdurulmuş ve tekrar başlatılmıştı.





