Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar mersin ekonomi dünya Trabzon Bursa
Taksicilere alarm butonu
Taksicilere alarm butonu
İstanbul’daki Afrika
İstanbul’daki Afrika
Ralli heyecanı İstanbul'da
Ralli heyecanı İstanbul'da
Acele kamulaştırma kararı
Acele kamulaştırma kararı
Çöpten çıkan sanat
Çöpten sanat yaptılar

Etiyopya telekom şirketini özelleştirecek

ADDİS ABABA (AA) - Afrika'nın en kalabalık nüfusuna sahip ikinci ülkesi olan Etiyopya, devlete ait Ethio Telecom'u özelleştirecek.Maliyeden Sorumlu Devlet Bakanı Eyop Tekalign, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2020 başlarında...

Etiyopya telekom şirketini özelleştirecek
banner17

ADDİS ABABA (AA) - Afrika'nın en kalabalık nüfusuna sahip ikinci ülkesi olan Etiyopya, devlete ait Ethio Telecom'u özelleştirecek.

Maliyeden Sorumlu Devlet Bakanı Eyop Tekalign, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2020 başlarında tamamlanması beklenen ihaleyle iki uluslararası şirketin ülkedeki telekomünikasyon pazarına girmesine izin verileceğini söyledi.

Ethio Telecom'un yüzde 49'unun özelleştirilerek bu payın ihaleyi alan iki şirket tarafından kontrol edileceğini ifade eden Tekalign, ayrıca şirketin bundan sonra ikiye bölünerek hizmetlerini sürdüreceğini belirtti.

Tekalign, şirketin altyapı sağlayıcısı olmanın yanı sıra başka bir alanda da telekom hizmetleri vereceğini kaydederek, ihaleye en az 60 şirketin katılmasını beklediklerini ifade etti.

Yaklaşık 100 milyon nüfusa sahip ülkede, 2018 itibarıyla yaklaşık 40 milyon mobil kullanıcı bulunuyor.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EtiyopyaTelekomünikasyon
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5