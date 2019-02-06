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Etiyopya'da dev özelleştirme hamlesi

- Etiyopya, Ethio Telecom ve Etiyopya Havayolları gibi büyük kamu şirketlerini özelleştirmek için Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışmalara hız verdi

Etiyopya'da dev özelleştirme hamlesi
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ADDİS ABABA (AA) - Doğu Afrika ülkesi Etiyopya, ülkedeki Ethio Telecom ve Etiyopya Havayolları gibi büyük kamu şirketlerini özelleştirmek için çalışmalara başladı.

Etiyopya Maliye Bakanlığı Sözcüsü Haji Ibsa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin daha önce açıkladığı özelleştirme hamlesinin hayata geçirilmesi için bakanlık bünyesinde komite kurulduğunu söyledi

Hükümetin ilk olarak 100 milyon nüfuslu ülkedeki tek telekomünikasyon şirketi Ethio Telecom’un bir kısmını özelleştirerek işe koyulacağını belirten Ibsa, buradan elde edilecek tecrübeyle diğer şirketlerin özelleştirilmesine başlanacağını kaydetti.

“Şirketlerdeki aslan payı hükümette kalacak.” diyen Ibsa, özelleştirilecek şiketler arasında Etiyopya Havayolları, Etiyopya Elektrik Kurumu ve Etiyopya Gemicilik ve Lojistik Hizmetleri gibi dev firmaların olduğunu dile getirdi.

Ibsa, şirketlere yabancıların ortak olmasının önünün açık olduğunu da vurguladı.

Ethio Telecom’un ülkede yaklaşık 40 milyon abonesi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Etiyopyaözelleştirme
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