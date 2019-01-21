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Etiyopya'da güneşe 800 milyon dolarlık yatırım yapılacak

- Etiyopya hükümeti, ülkenin Somali, Afar, Oromiya ve Tigray eyaletlerinde kurulacak güneş enerjisi santralleri için 800 milyon dolarlık ihale açacak

Etiyopya'da güneşe 800 milyon dolarlık yatırım yapılacak
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ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya hükümeti tarafından ülkenin Somali, Afar, Oromiya ve Tigray eyaletlerinde kurulacak 6 güneş enerjisi santrali için 800 milyon dolarlık ihale açılacağı bildirildi.

Etiyopya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, kamu-özel iştirakiyle kurulacak santrallerin toplam 798 megavat kurulu güce sahip olacağı belirtildi.

Maliye Bakanlığı Sözcüsü Haji Ibsa da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa ve ABD'den çok sayıda şirketin santral projelerine ilgi gösterdiğini belirtti. Ibsa, teklif toplama tarihlerinin yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.

Söz konusu ihale, ülkede şimdiye kadar yapılan üçüncü büyük güneş enerjisi ihalesi olacak. Etiyopya'da en son 2017'de Oromiya eyaletinde gerçekleştirilen 100 megavatlık güneş enerjisi santrali ihalesini İtalyan bir şirket kazanmıştı.

Enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan birkaç ülkeden biri olan Etiyopya, toplam enerji üretiminin yüzde 90'ından fazlasını hidroelektrik santrallerden elde ediyor.

Büyük bölümü yıl boyunca güneş alan ülkede, 2020'ye kadar güneş enerjisinde kurulu gücün 300 megavata çıkarılması hedefleniyor.

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EtiyopyaGÜNEŞ ENERJİSİ
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