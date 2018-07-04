ETMP uygulaması Türk Eximbank kredilerinde başlıyor

İSTANBUL (AA) - Teminat mektuplarının elektronik ortamda paylaşılmasına imkan tanıyan Elektronik Teminat Mektubu Platformu’nun (ETMP) pilot uygulaması bugün Kredi Kayıt Bürosu (KKB), Türk Eximbank ve Vakıfbank arasında imzalanan protokol ile başlatıldı.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan’ın katılımıyla Elektronik Teminat Mektubu Platformu’nun başlatılması ve pilot uygulamaların gerçekleştirilmesi için Türk Eximbank Genel Müdürlük binasında bugün protokol imzalandı.

Türk Eximbank ile Vakıfbank arasındaki e-teminat mektubu uygulaması 2018 yıl sonuna kadar diğer bankaların da dahil olmasıyla yaygınlaşacak.

Kredi Kayıt Bürosu, Türkiye Bankalar Birliği ve tüm bankacılık sektörünün 2 yıla yakın zamandır üzerinde çalıştığı proje sonucunda, temmuz ayı itibarıyla Vakıfbank ile Türk Eximbank arasındaki teminat mektubu işlemlerinin tamamı elektronik ortamda da gerçekleştirilebilecek. Böylece Türkiye'nin ilk e-teminat mektubu da Vakıfbank tarafından Türk Eximbank’a hitaben düzenlenecek.

Türk Eximbank, bürokrasinin azaltılması ve iş yapma hızının artırılmasını sağlamak amacıyla hem kurumsal altyapısında, hem de uygulamalarında e-dönüşümü sağlayacak projeler üzerinde çalışıyor. Bunlar arasında, bugün pilot uygulaması başlatılacak olan e-teminat mektubu sisteminin yanı sıra Merkez Bankası ile Temmuz ortasında uygulaması başlatılacak olan e-bono sistemi ve Ekonomi Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığı ile birlikte çalışmaların sürdürüldüğü ihracat taahhütlerinin kapatılmasının elektronik ortamda yapılmasına yönelik e-taahhüt kapatma sistemi de bulunuyor.





- TCMB ile Türk Eximbank arasındaki işlemler de elektronik ortamda yapılabilecek





Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundaki ihracatçılara çok daha hızlı ve etkin şekilde hizmet sunabilmek için bu projeyi çok önemli gördüklerini belirtti.

İhracat finansmanında alternatif ürün çalışmaları sürerken, Türk Eximbank’ın dijitalleşme yönünde ihtiyaç duyduğu altyapı değişikliklerine hız verildiğini aktaran Yıldırım, gelecek dönemde TCMB ile Türk Eximbank arasındaki işlemlerin de tamamen elektronik ortamda yapılabileceğinin müjdesini verdi.

Yıldırım, e-teminat mektubunun hızı ve etkinliği ile birlikte operasyonel riskleri de sıfırlayacağını belirterek, “Bugün KKB tarafından hazırlanan platform üzerinden ilk adımlarını Vakıfbank ile attığımız e-teminat mektubu işlemleri ile ihracatçılarımızın ihtiyaçlarını çok daha hızlı karşılayabilmenin yanında, hata, kayıp, zayiat, tahrifat gibi risklerden de tamamen korunmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Değişim ve dönüşüm yönünde atılan her adımın, daha fazla ihracatçıya daha çok destek verme hedefinde ilerlemesine katkı sunduğunu aktaran Yıldırım, e-teminat mektubu platformuna yıl içerisinde diğer bankaların ve kamu kurumlarının da dahil olmasıyla proje kapsamının genişleyeceğini belirtti.

Adnan Yıldırım, “Türk Eximbank olarak ihracatçılarımıza sunduğumuz destekleri artırmak amacıyla son bir aylık dönemde bir yandan yeni ürünleri ardı ardına uygulamaya koyarken, diğer yandan da işlemleri hızlandırmaya yönelik e-altyapı projelerini yavaş yavaş devreye alıyoruz. Böylece ihracatçılarımıza sağladığımız finansman desteğini 2017 yılında 39 milyar dolardan yüzde 17’lik bir artışla 2018 yılında 46 milyar dolara yükselteceğiz. İhracatı destekleme oranımızı da yüzde 25’den, 2018 yılında yüzde 27’ye çıkartacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan ise şunları kaydetti:

“Milli ekonomimize destek vermek amacıyla Kredi Kayıt Bürosu’nun değerli koordinasyonunda oluşturulan bu platformda yer alan ilk banka olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bankacılık sektörünün en temel ürünlerinden birisi olan teminat mektuplarının elektronik ortamda verilebilecek olması, operasyonel verimliliğin artması, işlem maliyetlerinin düşmesi, sahteciliğin önüne geçilmesi açısından oldukça önemli. Vakıfbank olarak ‘Güçlü Türkiye’nin lider bankası olma’ vizyonumuzla 64 yıldır ülkemizin yanındaki güç olmaya devam ediyoruz. Çağdaş bankacılık uygulamalarımızla müşterilerimizin hayatını kolaylaştırarak bugün hemen her türlü bankacılık hizmetimize dijital kanallardan erişim imkanı sağlıyoruz. Tüm şubelerimizde dijital imza kullanımını temin edecek şekilde güçlü bir altyapıya sahibiz. İlklere imza atmak ve değişime yön vermek genlerimizde yer alıyor. Bu anlamda teminat mektuplarının dijitalleştirilmesi sürecine dahil olmak ve sektörümüze öncülük etmekten gurur duyuyoruz.”

e-teminat mektubu uygulamasıyla işletmelerin daha hızlı ve güvenilir bir şekilde işlemlerini gerçekleştirip zamandan tasarruf edebileceğine de dikkati çeken Özcan, uzun vadede işletmelerin, hem yükünün hafifleyeceğini hem de rekabette daha güçlü hale geleceklerini de bildirdi.

Özcan, “Vakıfbank olarak, önümüzdeki dönemde de pek çok ürün ve hizmetle destek verdiğimiz işletmelerimizin yanındaki güç olmaya devam edeceğiz. Uygulamanın zaman içinde tüm bankalarımızı kapsayacak şekilde yaygınlaşmasını ve taraflara hayırlı olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.