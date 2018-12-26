ETSO'dan KOBİ'lere

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, "Finansman ihtiyacı olan KOBİ'ler, TOBB'un bankalar aracılığıyla verdiği 2 milyon 500 bin liralık destek kredisinden faydalansın." ifadesini kullandı.

ETSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) bankalar aracılığıyla KOBİ'lerin kullanımına sunduğu, ETSO'nun da imkanları ölçüsünde katkı sağladığı bir kaynak bulunduğu hatırlatıldı.

Bu kaynağın tutarının 2 milyon 500 bin lira olduğu bildirilen açıklamada, finansman sıkıntısı çeken KOBİ'lerin, Halkbank ve Ziraat Bankasına başvurarak, 6 ayı ödemesiz 18 ay vadeli ve aylık yüzde 1,85 faizli bu krediyi kullanabilecekleri vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, finansman ihtiyacı olan KOBİ'lerin, söz konusu iki bankada bulunan toplam 2 milyon 500 bin lira tutarındaki bu krediden faydalanmasını istedi.

Belirlenen limit dahilinde kullandırılan kredinin firmaların finansman ihtiyacına nispeten destek sağlayacağını vurgulayan Yücelik, şunları kaydetti:

"Bu krediyi kullanmak isteyen oda üyesi firmalar, gerekli şartları sağlamalarına rağmen kredi imkanından yararlanamadıkları durumlarda ETSO'ya bilgi versin. Bu kredi, özel sektörün üretim ve istihdama katkısının devam etmesi ve ekonomik istikrar açısından hayati öneme sahip. Bu açıdan KOBİ'leri yaşatacak desteklerin de artarak devam etmesi büyük önem taşıyor."



