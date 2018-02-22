ETÜ'de 3. Kariyer Zirvesi

ERZURUM (AA) - Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ), iş hayatında başarı sağlamış kişilerin deneyim ve bilgilerini öğrencilerle paylaşmalarını sağlamak amacıyla "3. Kariyer Zirvesi" düzenlendi.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Üniversitenin Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'ndaki programın açılışında yaptığı konuşmada, Erzurum'un tarihin her döneminde önemli olan bir ticaret güzergahında yer aldığını, kentin bölgenin turizm ve kültür merkez olduğunu ifade etti.

Azizoğlu, Erzurum'u ticaret ve kültür kenti olmanın yanı sıra sanat ve sanayi şehri yapmaya çalıştıklarını söyledi. Azizoğlu, bu kapsamda her gün Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile birlikte Cazibe Merkezleri Programı'na dönük olarak kentte neler yapılabileceğini değerlendirdiklerini dile getirdi.

Vali Azizoğlu, yerli ve yabancı bazı firmaların kentte 7,5 milyar dolarlık yatırım talebi olduğunu da sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Sekmen de ülkenin en önemli sorunlarından birinin girişimcilik olduğunu söyledi.

Teknoloji sayesinde dünyanın en uzak ucunda gerçekleşen bir gelişmeyi görme ve bilme imkanına sahip olunduğunu ifade eden Sekmen, "Üniversitelerimizde birçok mühendis yetiştiriyoruz, ama dünyada yeni gelişmiş mühendislik alanları var, bu gelişmeleri anında görüp öğrencilerimizi yönlendirmemiz gerekir." dedi.

Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik de babasının çalışkan bir mühendis olduğunu ve bunun avantajını yaşadığını belirtti.

Destek oldukları öğrencilerle zaman zaman deneyimlerini paylaşıp görüş alış verişinde bulunduklarını ifade eden Gedik, teknolojinin takip edilebilmesi için gençlere önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Programa, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Merkez Bankası Meclis Üyesi Prof. Dr. Sabri Orman'ın yanı sıra akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.