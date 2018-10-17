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EÜAŞ'ın Alpu özelleştirme ihalesinde süre 5. kez uzatıldı

ANKARA (AA) - Eskişehir'in Alpu ilçesindeki Elektrik Üretim Anonim Şirketi'ne (EÜAŞ) ait bir ruhsat sahası içindeki kömür rezerv alanının özelleştirilmesi için açılan ihalede ön yeterlilik ve son teklif verme süresi, 7 Şubat 2019...

EÜAŞ'ın Alpu özelleştirme ihalesinde süre 5. kez uzatıldı
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ANKARA (AA) - Eskişehir'in Alpu ilçesindeki Elektrik Üretim Anonim Şirketi'ne (EÜAŞ) ait bir ruhsat sahası içindeki kömür rezerv alanının özelleştirilmesi için açılan ihalede ön yeterlilik ve son teklif verme süresi, 7 Şubat 2019 Perşembe gününe kadar uzatıldı.

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 27 Eylül 2017'den itibaren çeşitli ilanlarla duyurulan Eskişehir, Alpu'daki EÜAŞ'a ait kömür rezerv alanının özelleştirilmesi amacıyla açılan ihalede, bugün sona ermesi gereken ön yeterlilik ve son teklif verme süresi, 5. kez uzatılarak 7 Şubat 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar ertelendi.

İşletme hakkının verilmesi yöntemiyle yapılacak ihale için ön yeterlilik ve son teklif verme tarihi en son 15 Ağustos'tan 17 Ekim'e uzatılmıştı.


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Elektrik Üretim Anonim ŞirketiEskişehirEÜAŞResmi Gazete
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