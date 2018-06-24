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EÜAŞ'ın yurt dışında şirket kurmasına ilişkin kararda değişiklik

ANKARA (AA) - Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), uluslararası anlaşmalar çerçevesinde belirlenen faaliyetler ile uluslararası anlaşmalar öncesinde yurt içinde yapılması gerektiği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirlenen faaliyetleri...

EÜAŞ'ın yurt dışında şirket kurmasına ilişkin kararda değişiklik

ANKARA (AA) - Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), uluslararası anlaşmalar çerçevesinde belirlenen faaliyetler ile uluslararası anlaşmalar öncesinde yurt içinde yapılması gerektiği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirlenen faaliyetleri yerine getirmek amacıyla yurt dışında şirket kurabilecek.

Bakanlar Kurulunun "Elektrik Üretim Anonim Şirketinin Yurt Dışında Şirket Kurması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, EÜAŞ, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde belirlenen faaliyetler ve uluslararası anlaşmalar öncesinde yurt içinde yapılması gerektiği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirlenen faaliyetler ile yurt dışında elektrik enerjisi üretimi ve ticareti ile yakıt ve atık yönetimine yönelik faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla, ilgili ülke mevzuatına göre yurt dışında şirket kurabilecek.

Şirketin nominal kuruluş sermayesi 50 milyon dolar olacak. Şirketin sermayesi, 150 milyon doları aşmamak üzere, şirket genel kurulunun kararı ve EÜAŞ'ın ilgili olduğu bakanın onayıyla artırılabilecek.

Ayrıca yurt dışında kurulacak şirket, söz konusu faaliyetleri yerine getirmek üzere EÜAŞ yönetim kurulunun kararı ve EÜAŞ'ın ilgili olduğu bakanın onayı alınarak şirket kurmaya ve şirketlere ortak olmaya yetkili olacak.


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Anahtar Kelimeler:
Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ)Enerji Ve Tabii Kaynaklar BakanlığıResmi Gazete
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