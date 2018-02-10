"Eurasia Airshow"a doğru

ANTALYA (AA) - LEVENT KİŞİ - Antalya'da, Türkiye'nin şova dayalı ilk uluslararası ticari ve askeri havacılık organizasyonu olacak "Eurasia Airshow" için hazırlıklar sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Eurasia Airshow 25-29 Nisan'da gerçekleştirilecek. Organizasyonun her 2 yılda bir yapılması planlanıyor.

Ticari ve askeri havacılık sektöründe yaklaşık 40 milyar dolarlık bir iş hacmi yaratması hedeflenen etkinlikte, tüm dünyadan havacılık ve uzay sanayinin önemli oyuncuları bir araya gelecek.

Şova dayalı, uçuş gösterilerini de içeren organizasyon için Antalya Havalimanı'nın Terminal-2 sahasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından tahsis edilen toplam 300 bin metrekarelik alanda iş makineleriyle çalışmalar sürdürülüyor.

Alanda uçak sergileme kısımlarının yanı sıra 50 bin metrekarelik fuar bölümü yer alacak.

Organizasyonu düzenleyen Medyacity firmasının yönetim kurulu başkanı Hakan Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eurasia Airshow'un Antalya'ya EXPO 2016'dan sonra kazandırılan en büyük organizasyon olduğunu söyledi.

Etkinliğin Uluslararası Antalya Havalimanı'nın Terminal-2 bölümünde gerçekleştirileceğini belirten Kurt, "Organizasyon için inşaat çalışmaları başladı. Bu çalışmaları yaklaşık bir ay içinde bitireceğiz. Bu alan Antalya'ya kazandırılmış, uluslararası normlarda bir 'airshow' gerçekleştirmek için bütün alt ve üst yapı imkanlarına sahip olacak." dedi.

- Antalya için önemli bir fırsat

Kurt, savunma ve havacılık sektörünün dünyanın en katma değerli sektörü olduğunu dile getirerek, organizasyonun Antalya için önemine işaret etti. Kurt, şöyle konuştu:

"Antalyalı sanayicilerin ve iş adamlarının çok önemli bir fırsat ayaklarına geldi. Uluslararası savunma ve havacılık eko-sistemine dahil olmak Airbus ve Boeing gibi büyük firmaların tedarikçisi olmak ve sürdürülebilir bir büyüme için katma değerli sanayi imkanlarını bu fuarda bulabilecekler. Eurasia Airshow'un 40 milyar dolarlık bir iş hacmine sahip olmasını bekliyoruz. Fuar kente 200 milyon liranın üzerinde para bırakacak ancak savunma ve havacılık sektörüne Antalya'nın entegre olmasıyla birlikte uzun vadede her yıl üzerine 50 milyon dolar koyacak bir sanayi eko-sistemi oluşturacaktır. Antalyalı iş adamları eğer bu sektöre entegre olmak isterse her yıl 50 milyon dolar ekleyerek kendi eko-sistemini büyütebilir. Bu da 10 yıl sonunda 500 milyon doları aşmış bir havacılık sektörünü Antalya'nın bekliyor olması demektir."

- A-380 gösteri uçuşu yapacak

Fuarda özellikle savaş uçakları bakımından çok zengin bir sergileme imkanı olacağını belirten Kurt, 100'ü aşkın uçakla katılımcıların ürünlerini sergileyeceğini ifade etti.



Kurt, "Eurasia Airshow'da, Türkiye'de ilk kez şova dayalı bir havacılık organizasyonu gerçekleştirilecek. Uluslararası 7 şov takımı uçuş gösterileri yapacak. Toplamda 100'ü aşkın slotta 150 uçakla gösteriler gerçekleştirilecek. Eurasia Airshow'da Türkiye'de ilk kez Airbus A-380 tipi uçak uçuş gösterisi yapacak. Dünyanın en büyük uçaklarından birisi olan Airbus A-380'i hem şov itibarıyla izleme imkanı bulacak halkımız hem de yerde inceleme olanağına sahip olacak." dedi.

- Atak, Anka ve Bayraktar da olacak

Eurasia Airshow'da Türkiye'nin ürettiği Atak helikopteri, Anka insansız hava aracı ve Bayraktar insansız hava aracının da yer alacağını anlatan Kurt, böylece ülkenin güç ve kabiliyetlerini tüm dünyaya sergileyeceğini söyledi.

Etkinliğin Antalya'da iki yılda bir gerçekleştirileceğini ifade eden Kurt, fuara 100'den fazla ülkeden 400 bine yakın yerli ve yabancı ziyaretçi beklediklerini de sözlerine ekledi.