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Euro Bölgesi'nde büyüme hızı yarı yarıya azaldı
Büyüme hızı azaldı
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Euro Bölgesi'nde büyüme hızı yarı yarıya azaldı

Euro Bölgesi'nde büyüme hızı yılın ikinci çeyreğinde yarı yarıya azaldı ve temmuz ayında sert bir şekilde düştü.

Euro Bölgesi'nde büyüme hızı yarı yarıya azaldı
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Bu veriler Avrupa Merkez Bankası'nın eylül ayında para politikalarını daha da gevşeteceği beklentilerini yükseltti.

Avrupa Birliği'nin (AB) istatistik ajansı Eurostat'ın açıkladığı verilere göre, ortak para birimini kullanan 16 ülke nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan dönemde birinci çeyreğe göre yüzde 0,2 oranında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 büyüdü. Bir önceki dönemde büyüme oranı yüzde 0,4 düzeyindeydi.

Ayrıca Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 2 düzeyine yakın tutmayı hedeflediği enflasyon da temmuz ayında yüzde 1,1'e gerileyerek son 17 ayın en düşük seviyesini gördü.

Uzmanlar ekonomideki zayıflığı işaret eden bu verilerin bir süre daha devam edeceğini öngörerek merkez bankasının yeni bir parasal genişleme ve faiz indirimi dönemine girmesini bekliyor.

ING Başekonomisti Peter Vanden Houte bankanın ne yapacağını az çok zaten ilan ettiğini belirterek faiz indirimi, parasal genişleme ve bankaların sınıflandırılması gibi adımların atılacağını vurguladı. Vanden Houte "Asıl soru limitlere dayanan merkez bankası önlemlerinin enflasyon ve büyüme noktasında işe yarayıp yaramayacağı. Artık hükümetlerin de daha proaktif mali politikalarla Avrupa Merkez Bankası'na destek olması gerekiyor."
Büyüme AB genelinde de yavaşladı

Avrupa Birliği üyesi 28 ülke genelinde de ekonomi ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 oranında büyüdü. Bu oran yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5'ti.

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Euro BölgesiEkonomiBüyüme HızıAvrupa BirliğiAvrupa Merkez Bankası
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