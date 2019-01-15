EUROGIA2020 Topluluğu Başkanlığına yeniden Murat Pınar seçildi

İSTANBUL (AA) - Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni teknolojiler ve projeler geliştirilmesi için oluşturduğu EUROGIA2020 Topluluğu Başkanlığına ikinci kez seçildi.

Enerjisa'dan yapılan açıklamaya göre, EUROGIA2020 Topluluğu Başkanlığını ilk olarak 1 Temmuz 2018'de devralan Pınar'ın ikinci dönemi 1 Temmuz 2019'da başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pınar, başkanlığı devralmasının üzerinden henüz 6 ay geçmiş olmasına rağmen tekrar seçilmiş olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Pınar, EUROGIA2020'nin AB'nin enerji alanında Ar-Ge çalışmalarının liderliğini üstlenen bir topluluk olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tekrar başkan seçilmemiz hem EUROGIA2020 Topluluğuna hakkıyla hizmet etmemiz hem de ülkemizi AB çatısı altındaki kurumlarda daha uzun süre temsil etmemiz açısından oldukça faydalı olacak. Başkanlığı devraldığım zaman ülkemizin Ar-Ge alanında yalnızca takipçi değil öncü olması gerektiğini söylemiştim. Önümüzdeki 1,5 yıl boyunca bu hedefe ulaşmak için Ar-Ge projelerini ve çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz."

EUROGIA2020, AB ülkeleri başta olmak üzere 40 ülkenin kamusal olarak fonladığı ve hükümetler arası düzeyde kabul edilmiş uluslararası bir organizasyon olarak görev yapıyor. Topluluktan 2008'den beri onay alan projelerin toplam bütçesi 250 milyon avro seviyesindeyken, Türkiye 2013'ten beri EUROGIA2020'ye en fazla proje sunan ülke konumunda bulunuyor.