Ev kadınlarına iş veriyor

Türkiye mücevherat ve takı aksesuar sektöründe özgün tasarımları ile dünya markası olma yolunda hızla büyümeye devam eden Juju, son iki yıldır, kendi atölye çalışanlarına ek olarak, evden çalışmak isteyen gelir seviyesi düşük ev kadınlarına da istihdam sağlıyor. Kagider Derneği Üyesi markanın ortağı Özlem Tezcan Çöllü, pandemi dönemine rağmen şirkette %20 istihdam artışı sağladıklarının ve büyüme hedeflerinde 2021 yılı için herhangi bir değişiklik olmadığının altını çiziyor.

Özgün stili ile aksesuarın asi çocuğu olarak Türkiye’de ve dünyada hızlı çıkış yapan yapan marka Juju, 2020 yılında kadın istihdamını artırdı. Kadın istihdamında pozitif ayrımcılığı kendisine ilke edinen firma, çalışan kapasitesini 2020 yılında %20 büyüttü. Benzer bir büyümeyi 2021 yılı için de hedefleyen marka düşük gelirli kadınlara ev eksenli üretim imkanı sağlama ve erişilebilir gelir yaratma konusundaki çalışmalarına bu sene de hız kazandırarak devam edeceğini açıkladı.

Markanın kurucu ortağı Özlem Tezcan Çöllü, “Türkiye’nin her türlü ekonomik zorluğun üstesinden gelme potansiyeline inanıyoruz. pandemiyi de atlatacağız. Türk işçiliğinin kalitesi ve Türk firmalarının iş süreçleri anlamında profesyonel yaklaşımları kendi sektörümüzdeki Türk markalarının global pazarda hak ettikleri yeri bulmasına güçlü bir zemin hazırlıyor. Geçen Ekim ayında Bebek semtinde açtığımız yeni mağazamızla, büyüme hedefimizden ödün vermeden yolumuza devam ediyoruz.” diyerek mücevher ve takı sektörü ekonomisi için de çok pozitif bir yıl olacağının altını çizdi.

Girişimci kadınlara İstanbul Ticaret Odası projeleri kapsamında danışmanlık hizmeti veren Çöllü, bir yandan kadın istihdamına katkı sağlarken diğer yandan girişimci kadınlara yol göstermenin Juju markasının her zaman öncelikleri arasında olacağını belirtti.