Ev kadınlarının yeni gelir kapısı e-ihracat oldu

Büyük şirketler için yurtdışı pazarlar bulmak ve dünyaya açılmak amacıyla yeni gözde haline gelen bu sisteme, bireysel satıcılar da Etsy adlı pazar yeri üzerinden satış yaparak dahil oluyor. Türkiye’de Etsy üzerinden yapılan satışlarda güvenli ödeme hizmeti sunan Paymes’in Kurucu Ortağı Şehlem Akbulut özellikle kadınların, tasarladıkları ürünlerini yurt dışına satarak ülke ekonomisine can verdiğini söylüyor. Etsy’de yurt dışına online ihracat yapan 2 milyon satıcının %87’sinin kadın olduğunu vurgulayan Akbulut’un açıkladığı verilere göre Etsy’de Türkiye’den 120 bin ürün sergileniyor. Genel olarak takı ve çanta tasarımlarının büyük ilgi gördüğü pazar yerinde kadınlar önemli satışlara imza atıyorlar.



e-İhracat Türkiye’de hızla büyümeye devam ediyor. Türkiye’nin toplam ihracatı içindeki payı henüz yüzde 0,3 düzeyinde olan bu sistemin 2023 yılına kadar yüzde 5’lik bir oranı yakalayacağı öngörülüyor. Büyük şirketler için yurtdışı pazarlar bulmak ve dünyaya açılmak amacıyla yeni gözde haline gelen bu sisteme bireysel satıcılar da dahil oluyor. Özellikle kadın satıcıların e-İhracat’ın yoğunlaştığı bireysel satışa olanak veren Etsy üzerinden yurt dışına satış yaparak ülke ekonomisine can verdiği görülüyor. Etsy’le e-İhracat yaparak ekonomiye katkı sunana kadınların yoğunlukta olduğu iller ise İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara.



Dünyanın chatbot tabanlı tek ödeme sistemi Paymes’in Kurucu Ortağı Şehlem Akbulut, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 34,6 olduğunu söylüyor. Akbulut, kadınların Etsy gibi platformlar aracılığıyla bireysel e-İhracat’taki paylarının ve iş gücüne katılım oranlarının yüzde 10 artması halinde Türkiye ekonomisine yaklaşık 1,5 milyar dolar katkı sağlanacağının da altını çiziyor.



“Bir kadın olarak kadınların e-İhracat yapmalarını kolaylaştıran Paymes’te yönetici olmaktan keyif alıyorum”



Sosyal medyanın ödeme yöntemi Paymes, üreten kadınların hâkim olmadıkları arayüzler ve bilgi birikim gerektiren elektronik ticaret gibi süreçlerle uğraşmadan saniyeler içerisinde gelir elde etmelerine imkân sağlıyor. Bir kadın olarak böyle bir yapıda kurucu olarak bulunmaktan dolayı büyük keyif aldığının altını çizen Akbulut, Paymes’te satış yapan kullanıcıların çoğunluğunu kadın kullanıcılar oluşturduğunu da sözlerine ekliyor. Kadınların sosyal ağlar ile hem e-İhracat’a, hem de sosyal ticarete güvenle ödeme almalarına aracılık eden Paymes, dönemsel kampanyalar ile de onların gelirlerini arttırmalarına destek oluyor. Paymes’in her ay düzenlediği bireylere yönelik sosyal ağlarda ürün satmaları ve satışlarını artırmaları adına tavsiyelerde bulundukları “Sosyal Ticaret” etkinliklerine kadın satıcıların ilgisi yüksek oluyor. Bu noktada belediyeler ve iş ortakları ile daha çok kadınlara yönelik bir pazarlama ve iletişim dili kullanmayı tercih eden şirketin, satışlarına katkı sağlayarak mevcut satışlarını 10 – 20 katına çıkaran kadınlar bulunuyor.