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Ev tekstilcilerinden enflasyonla mücadeleye destek

- Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği, bini aşkın üyesine Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek çağrısında bulundu - TETSİAD Başkanı Ali Sami Aydın: - "Programın başarılı olabilmesi, millileşmenin sağlanarak küresel rekabetin ve sürdürülebilir büyümenin devam edebilmesi için tüm üyelerimizin ve paydaşlarımızın bu mücadeleye katkı vermesinin gerekliliğine inanıyoruz"

Ev tekstilcilerinden enflasyonla mücadeleye destek
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ANKARA (AA) - CÜNEYT KEMAL ÖZKÖK - Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) Başkanı Ali Sami Aydın, derneğin bini aşkın üyesini Enflasyonla Topyekun Mücadale Programı'na destek vermeye çağırarak, "Programın başarılı olabilmesi, millileşmenin sağlanarak küresel rekabetin ve sürdürülebilir büyümenin devam edebilmesi için tüm üyelerimizin ve paydaşlarımızın bu mücadeleye katkı vermesinin gerekliliğine inanıyoruz." dedi.

Aydın, AA muhabirine, enflasyonla mücadele için açıklanan programı ve bu çerçevede başlatılan indirim kampanyasını değerlendirdi.

Ev tekstili sektöründeki sanayici ve iş adamları olarak ihracatı geliştirmek, katma değeri ve istihdamı artırmak için çalıştıklarını belirten Aydın, "Binden fazla üyesiyle 3 milyar dolar civarında yıllık ihracat hacmini temsil eden bir kesim olarak, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler sonucu karşı karşıya kaldığımız enflasyon gerçeğini alt etmek için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından başlatılan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı desteklediğimizi ifade etmek isteriz." diye konuştu.

Aydın, enflasyonla değer kaybına uğrayanın yalnızca para olmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Tasarımdan üretime, pazarlamadan lojistiğe tüm süreçlerde kaliteli istihdam yaratan bir sektör olarak her geçen gün artan Ar-Ge ve tasarım yatırımlarımızla ihracat kabiliyetimizi artırmak için çalışıyoruz. Sürdürülebilir büyümenin öncelikli unsurunun ekonomide güven ortamı olduğunu biliyoruz. Sermaye, üretim ve ticarette millileşmenin gerekliliğine vurgu yapan bu programın biz ihracatçıları oldukça memnun ettiğini belirtmek isteriz."

Türkiye'nin sahip olduğu potansiyelin daha da ileri taşınacağına inançlarının tam olduğunu vurgulayan Aydın, "İşte bu noktada bir kez daha Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı desteklediğimizi ifade etmek isteriz. Programın başarılı olabilmesi ve millileşmenin sağlanarak küresel rekabetin ve sürdürülebilir büyümenin devam edebilmesi için tüm üyelerimiz ve paydaşlarımızın bu mücadeleye katkı vermesinin gerekliliğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Aydın, derneğin bini aşkın üyesine enflasyonla mücadele programına ve indirim kampanyasına destek vermeleri çağrısında bulundu.

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Ali Sami AydınEnflasyonla Topyekun Mücadale ProgramıIndirim KampanyasıTETSİAD
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