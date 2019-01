Ev tekstili onlardan soruldu

Dünya ev tekstili sektörünün en önemli oyuncularından biri olan Türkiye, 3000’e yakın firmanın yer aldığı ve 2019 yılının ilk sunumlarının yapılacağı Heimtextil Fuarı’na 280 firma ile katıldı. Dünyanın birçok ülkesinden gelen tasarımcıların ve satın alma yetkililerinin takip ettiği Türk stantlarında, bu yıl da güncel trendlerin tasarımlara yansıtıldığı; döşemelik kumaşlardan, perdelere, masa ve mutfak örtülerinden banyo tekstiline, yatak odası tekstili ürünlerinden dekoratif kumaşlara birçok ürün yer alıyor.

Türk ev tekstili sektörünün çatı kuruluşu TETSİAD (Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği), bu yıl iki farklı holde, toplam iki stant ile fuara katılarak Türk ev tekstilini dünyaya tanıtma faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. 2018 yılı fuar ve iletişim çalışmalarını, APRIL EFFECT konsepti ve konumlandırması üzerine yapılandıran TETSİAD, EVTEKS Fuarının yapıldığı Nisan ayının, tekstil dünyası için tıpkı doğanın uyanışı gibi yeni tasarımları, inovatif yaklaşımları, yenilik ve tazeliği de sunduğunu anlatan iletişim çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıl, APRIL EFFECT konsepti doğrultusunda Heimtextil Fuarı için özel olarak hazırlanan ve büyük beğeni toplayan “Color Edition” tasarım kataloğunun hediye edildiği ziyaretçilere bu yıl, doğadan esinlenerek üretilen kumaş dokularıyla doğanın tasarıma yansımasının anlatıldığı “Texture Edition” doku kataloğu hediye ediliyor ve ziyaretçiler Nisan ayında düzenlenecek olan EVTEKS APRIL’a davet ediliyorlar.

Fuarın ilk günü akşam saatlerinde TETSİAD standında düzenlenen APRIL EFFECT konseptli kokteylde ise katılımcı firma temsilcileri, ziyaretçi ve davetliler bir araya geldi. TETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Aydın yaptığı açıklamada fuar ve Türk ev tekstili ile ilgili görüşlerini aktardı: “Özellikle ihracat yapan firmalar için tasarım konusu büyük önem taşıyor. Bu konuda dikkat edilmesi gereken üç önemli nokta var. Birincisi, ihracata yönelik yapılan üretimde o döneme ait küresel tasarım trendlerinin yansıtılmasının önemi. Bu trendler kumaş dokusundan renklere, kullanılan ham maddeden desenlere kadar her noktada daha önceden, trendsetterlar tarafından belirlenmiş oluyor. Gündemdeki tasarım trendi önceden belirlendiği için bizim sektör olarak bu tasarım trendlerine uygun, güncel tasarımlar üreterek diğer ülke ihracatçılarından öne geçmemiz gerekiyor. Çünkü ancak bu sayede “o ülke tasarımı iyi yapıyor” deniliyor. İkincisi, her firmanın kendi kurum markasını oluşturduğu kendine özel olan kurumsal-marka kimliği olmalı. Her firma markasının özü itibariyle diğerlerinden ayrışmalı. Bu önemli çünkü her firma, biraz önce sözünü ettiğimiz küresel trendleri, kendi markasındaki özelliğe göre farklılaştırmalı. Kendi tasarım ruhunu katmalı. Firmaların “koleksiyon” dediğimiz tasarım sunumları da böyle ortaya çıkıyor. Burada “yorumlama” ve “firma tasarım gücü” önem kazanıyor. Taklitten uzak, firmanın kimliğini yansıtan dokunuşlar, yapılan ürünü hem rakiplerden ayrıştırır hem de değerini arttırır. Üçüncüsü de firmanın hem kendisini hem de yeni sezon ürünlerini tanıtması gerekliliği. Tanıtım, en az üretim kadar değerli ve yatırım yapılması gereken bir alan. İşin en başında marka kimliğinin oluşturulması önemli, çünkü her şey onun üzerine yapılandırılıyor. Ardından web sitesinden kataloglara, sosyal medya reklamlarından halkla ilişkiler çalışmalarına, fuar etkinliğinden doğrudan pazarlama iletişimine kadar her noktada ilgili hedef kitleye varlığımızı duyurmak, onun ilgisini çekmek ve bizimle temasa geçmesini sağlamak zorundayız. Bunları ısrarla sürdürür ve tekrarlarsak rekabette önümüzdeki engellerin kalktığını göreceğiz.

Heimtextil, işte tam da bu açıdan büyük önem taşıyor. Türk ev tekstili, yılın ilk büyük organizasyonunda “trend”, “tasarım” ve “marka” konularında bir bütünlük sağlamalı. Bu fuarda dünyaya bu üç noktada en önemli oyuncunun Türkler olduğu vurgusu sözle değil, bu önemli üç unsur ile yapılmalı. Heimtextil aynı zamanda fuara gelen ziyaretçileri Nisan’daki EVTEKS Fuarımıza davet ettiğimiz bir organizasyon. Yabancılar öncelikle dünyanın en büyük iki fuarını takip ediyor: Heimtextil ve EVTEKS. Heimtextil’deki başarımız hem EVTEKS’e hem de doğrudan üretim kapasitesi ile Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor.

Her yıl başarıyla ülkemizi temsil ettiğimiz Heimtextil’de yine ev tekstilinde en büyük ilgiyi toplayacağız. Tüm Türk firma ve markalarına başarılar dilerim.”

TETSİAD Hakkında:

1991 yılında kurulan Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği, ev tekstili markası olarak uluslararası arenadaki kuruluşların sayılarını her geçen gün arttırmayı, daha çok sayıda marka ile dünya vitrinlerinde yer alabilmeyi ve bütün kıtalara yayılarak çok sayıda evde Türk ürünlerinin kullanılmasını sağlamayı hedeflemektedir. 1200 adet üyesi bulunan ve gün geçtikçe üye sayısını arttıran TETSİAD, sektörün korunması amacıyla ilgili bakanlıklar nezdinde görüşmeler gerçekleştirmekte, yerli üretimin korunması ve desteklenmesi amacıyla, Ekonomi Bakanlığı nezdinde çalışmalar yürütmektedir. Türkiye’nin en büyük fuarlarından biri olan EVTEKS Uluslararası İstanbul Ev Tekstili Fuarı, 25 yıldır TETSİAD tarafından düzenlenmektedir. Derneğin öncelikli hedefi Türk ev tekstili sektöründe ihracatı arttırmaktır. Ev tekstili sektöründe Türkiye'deki potansiyelin dış pazarlara tanıtılması amacıyla düzenlenen EVTEKS fuarı ve yapılan diğer çalışmalarla, ev tekstili pazarının ülke ekonomisine kazandırdığı üretim, istihdam ve ihracat ile 2023 yılında sektörde 5 milyar dolar civarında ihracat hedeflenmektedir.