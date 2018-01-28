Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Ev tekstili sektörü yeni tasarımcılarını arıyor

Bu yıl "Göç" temasıyla düzenlenecek UTİB Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması'na ürün tasarımı kategorisinde sadece öğrenciler başvurabilecek

Ev tekstili sektörü yeni tasarımcılarını arıyor

BURSA (AA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından Ekonomi Bakanlığının desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iş birliğiyle bu yıl 8'incisi düzenlenecek UTİB Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması'na online başvurular devam ediyor.
UTİB'den yapılan açıklamaya göre, yenilikçi, katma değeri yüksek ürünleri ve genç tasarımcıları sektöre kazandıracak yarışmayla ev tekstili alanında Avrupa'nın en büyük ihracatçısı olan Türkiye'nin sektördeki yerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.
Online başvuru sürecinin 15 Ocak'ta başladığı ve bu yıl "Göç" temasıyla yapılacak yarışmaya, ürün tasarımı kategorisinde sadece öğrenciler başvurabilecek.
Online elemeyi geçen 10 yarışmacı, Finlandiya Aalto Üniversitesi Tekstil ve Tasarım Profesörü, Yaratıcı Direktör Maarit Salolainen mentörlüğünde tasarım atölyesine katılma hakkı kazanacak ve tasarımlarının prototiplerini üretme şansını bulacak.
Prototipler arasından yapılacak seçim sonrasında yarışmada ilk üçe girenler, Heimtextile 2019 Fuarı ve RedDot Yarışması'na katılım, desen tasarım eğitimi, patent sponsorluğu ve Ekonomi Bakanlığının uygun görmesi haline yurt dışında eğitim imkanına sahip olacak.
Ayrıca, birinci 10 bin lira ve portatif dokuma tezgahı, ikinci 7 bin 500 lira, üçüncü de 5 bin lirayla ödüllendirilecek.
Son başvuru tarihi 17 Mart olan yarışmada kazanan tasarımlar Türkiye Tasarım Haftası'nda sergilenecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ev TekstiliEv Tekstili Tasarım YarışmasıöğrenciYarısma
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5