Ev tekstilinde yıldızlar çıkacak

Ekonomi Bakanlığı'nın "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi" tebliği kapsamında İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ve Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İşadamları Derneği (TETSİAD) ortaklığında hayata geçirilen “Ev Tekstilinde Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme” UR-GE projesinin ilk toplantısı, 4 Ocak tarihinde İTHİB Başkanı İsmail Gülle ve TETSİAD Başkanı Ali Sami Aydın’ın katılımları ile Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirildi.

Projenin ilk aşaması olan ihtiyaç analizi öncesinde, bu konuda destek alınacak danışmanlık firması yetkililerinin, İTHİB, TETSİAD ve 21 ev tekstili firmasının yöneticileri ile bir araya geldiği toplantıda üç yıl süresince devam edecek olan proje kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar ve izlenecek adımlar paylaşılarak fikir alışverişinde bulunuldu.

İhtiyaç analizi sürecinde, firma ziyaretleri, ziyaret verilerinin yorumlanması, sektör ile ilgili inovasyon ve trendler, rekabetçilikle ilgili gelişmeler, uluslararası analizler ve raporlar birlikte değerlendirilecek. Sürecin diğer önemli konuları arasında bakanlıkla ilişkiler ve devlet destekleri, hedef pazarlar, yurtdışı ticaret heyetleri organizasyonları, alım heyetleri oluşturulması, ortak eğitim ve danışmanlık ihtiyaçları analizi kapsamında; mevcut firmaların kurumsal yapıları, eğitimler, önümüzdeki dönem için vizyon ve hedefler ile ürün ve rekabetçiliğin değerlendirilmesi sonucu uzlaşılacak birçok konu başlığı yer alıyor.

Türk özel sektörünün kurumsal yapısının geliştirilmesi ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün arttırılması amacı ile T.C. Ekonomi Bakanlığı, ihracatçı firmalara önemli destekler veriyor. 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi” tebliği kapsamında kullandırılan teşvikler, bu kapsamdaki en önemli desteklerden biri. Tebliğin kapsamı sürekli ihracat yapan firmaların sayısını ve ihracatçı firmaların niteliklerini geliştirerek mevcut ve yeni pazarlardaki güçlerini arttırmak, firmalar için ulaşılabilir hedefler ortaya koymak, bu hedeflere ulaşmak için ihtiyaçların tespitine yönelik çalışmaları yürütmek ve sektöre özgü yol haritaları sunmak. 2017 Haziran ayında İTHİB Başkanı İsmail Gülle ve TETSİAD Başkanı Ali Sami Aydın tarafından imzalanan protokol doğrultusunda projeye katılan ev tekstili ihracatçısı TETSİAD üyeleri, bu destek kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler için diğer devlet destekleri ile kıyaslandığında oldukça yüksek bir oran olan % 75 oranında devlet desteği elde edebilecekler.

Proje kapsamında yer alan şirketler, 3 yıl boyunca eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden, hedef olarak belirlenecek ülkeler için yurtdışı pazarlama (pazar ziyaretleri, tanıtım, marka faaliyetleri, yurtdışı fuar ziyareti, ticaret heyeti, eşleştirme) faaliyetlerinin yanında gerçekleştirilecek alım heyetlerinin organizasyonlarından da % 75 oranında devlet desteğinden yararlanabilecek. Tebliğ kapsamında yer alan tüm bu etkinliklere ilişkin masrafların % 75’i T.C. Ekonomi Bakanlığı, % 25’i ise projeye başvuracak İTHİB ve TETSİAD üyesi firmalar tarafından karşılanacak. Organizasyonlarda katılımcı şirketler yalnızca %25 katkı payı ödeyecek, %75’lik kısım için prefinansman modeli uygulanacak ve katılımcılar devlet destekleri için beklemeyecekler.

TETSİAD Hakkında:

1991 yılında kurulan Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği, ev tekstili markası olarak uluslararası arenadaki kuruluşların sayılarını her geçen gün arttırmayı, daha çok sayıda marka ile dünya vitrinlerinde yer alabilmeyi ve bütün kıtalara yayılarak çok sayıda evde Türk ürünlerinin kullanılmasını sağlamayı hedeflemektedir. 1025 adet üyesi bulunan ve gün geçtikçe üye sayısını arttıran TETSİAD, sektörümüzün korunması amacıyla ilgili bakanlıklar nezdinde görüşmeler gerçekleştirmekte, yerli üretimin korunması ve desteklenmesi amacıyla, Ekonomi Bakanlığı nezdinde çalışmalar yürütmektedir. Türkiye’nin en büyük fuarlarından biri olan EVTEKS Uluslararası İstanbul Ev Tekstili Fuarı, 24 yıldır TETSİAD tarafından düzenlenmektedir. Dernek tarafından organize edilen diğer bir önemli fuar ise 5 yıldır düzenlenen Home&Tex Ev tekstili ve Dekorasyon Fuarı’dır. Derneğin öncelikli hedefi Türk ev tekstili sektöründe ihracatı arttırmaktır. Ev tekstili sektöründe Türkiye'deki potansiyelin dış pazarlara tanıtılması amacıyla düzenlenen EVTEKS ve Home&Tex fuarlarının katkılarıyla, ev tekstili pazarının ülke ekonomisine kazandırdığı üretim, istihdam ve ihracat ile 2023 yılında sektörde 5 milyar dolar civarında ihracat hedeflenmektedir.