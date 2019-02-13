Evcil hayvanların güvenliği için Alcatel takip cihazı n11.com'da satışta

İSTANBUL (AA) - Evcil hayvanların güvenliği için tasmalara kolayca takılmak üzere tasarlanan Alcatel marka takip cihazı Movetrack GPS Tracker, n11.com'da satışa sunuluyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, evcil hayvanların kaybolma ihtimaline karşın onları her daim takip etme imkanı sunan Alcatel marka Movetrack GPS Tracker, n11.com’da satışa çıkarılıyor.

Evcil hayvan sahiplerinin en büyük korkusu olan hayvanlarının kaybolması durumuna karşı en etkin çözüm olan takip cihazı, özel uygulaması sayesinde konum takibine imkan tanıyor.

Movetrack GPS Tracker ile evcil hayvanları için sanal bir çit belirleyebilen evcil hayvan sahipleri, evcil hayvanlarının bu güvenli bölgelere giriş ve çıkışlarında anlık bildirimler alıyor.

Kaybolan kedi ve köpeklerin bulunmasında büyük kolaylık sağlayan cihaz, n11.com'da 399 liradan satışa sunuluyor.